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Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула

Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула

Персонал посольства США в Афганистане полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, сообщил официальный представитель госдепа Нэд Прайс. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T04:56

2021-08-16T04:56

2021-08-16T05:19

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

талибан

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Персонал посольства США в Афганистане полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, сообщил официальный представитель госдепа Нэд Прайс.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудников американской дипмиссии переводят из соображений безопасности в аэропорт афганской столицы, флаг США над зданием дипмиссии был снят. Позднее госдеп и Пентагон заявили, что из Афганистана в ближайшее время вывезут "тысячи" граждан США, включая дипломатов и членов их семей.Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле. Позднее численность контингента решили увеличить до шести тысяч человек.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, талибан