04:56 16.08.2021 (обновлено: 05:19 16.08.2021)
Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
В Госдепе заявили, что в Кабуле завершили эвакуацию персонала из посольства США в аэропорт
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Персонал посольства США в Афганистане полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, сообщил официальный представитель госдепа Нэд Прайс.
"Весь персонал посольства находится на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, который охраняют американские военные", - говорится в заявлении официального представителя госдепа, распространенном пресс-службой ведомства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудников американской дипмиссии переводят из соображений безопасности в аэропорт афганской столицы, флаг США над зданием дипмиссии был снят. Позднее госдеп и Пентагон заявили, что из Афганистана в ближайшее время вывезут "тысячи" граждан США, включая дипломатов и членов их семей.
Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле. Позднее численность контингента решили увеличить до шести тысяч человек.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.