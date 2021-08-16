https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861688.html
Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
Президент США Джо Байден в понедельник будет работать в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T04:27
2021-08-16T04:27
2021-08-16T04:27
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ad281e2fa6dd9886102581a6ca0868.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник будет работать в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в публичном расписании Байдена, утром он заслушает регулярный брифинг по безопасности. Других мероприятий в графике нет. Как правило, если президент намерен переместиться из резиденции в Белый дом, об этом указывают в подобной рассылке.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1d02ed2344b17c55a8bc9618edc7f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
Президент США Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану