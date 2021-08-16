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Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану

Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021

Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану

Президент США Джо Байден в понедельник будет работать в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T04:27

2021-08-16T04:27

2021-08-16T04:27

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник будет работать в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в публичном расписании Байдена, утром он заслушает регулярный брифинг по безопасности. Других мероприятий в графике нет. Как правило, если президент намерен переместиться из резиденции в Белый дом, об этом указывают в подобной рассылке.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден