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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745859855.html
Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия - РИА Новости, 16.08.2021
Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Афганистан стал худшим провалом внешней политики США за последние десятилетия, и нынешняя администрации это понимает, считает бывший член палаты представителей... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:13
2021-08-16T03:13
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Афганистан стал худшим провалом внешней политики США за последние десятилетия, и нынешняя администрации это понимает, считает бывший член палаты представителей штата Айова Эд Фэллон.Как заявил Фэллон РИА Новости, президент США Джо Байден понимает, что Афганистан не зря называют "кладбищем империй", подразумевая, что приходящие туда государства увязают в длительных конфликтах. Фэллон считает, что нынешняя администрация не станет выходить за рамки объявленной цели по направлению в Кабул нескольких батальонов для сокращения присутствия американского дипперсонала."Он (Байден) понимает, что из всех фиаско внешней политики США за последние десятилетия Афганистан является худшим", - подчеркнул Фэллон.Он считает, что дальнейшее развитие событий в Афганистане зависит от того, будет ли движение "Талибан"* придерживаться умеренного подхода или же вернется к жесткой линии, когда женщин наказывали за выход на улицу без сопровождения родственника, а мужчин - за недостаточно длинные бороды.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы в стране. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан
03:13 16.08.2021
 
Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия

Американский политик Фэллон: Афганистан стал худшим провалом для США за последние десятилетия

© AP Photo / Abdul khaliqДым от взрыва в штаб-квартире полиции Лашкар-Гаха, провинция Гильменд
Дым от взрыва в штаб-квартире полиции Лашкар-Гаха, провинция Гильменд - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Abdul khaliq
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Афганистан стал худшим провалом внешней политики США за последние десятилетия, и нынешняя администрации это понимает, считает бывший член палаты представителей штата Айова Эд Фэллон.
Как заявил Фэллон РИА Новости, президент США Джо Байден понимает, что Афганистан не зря называют "кладбищем империй", подразумевая, что приходящие туда государства увязают в длительных конфликтах. Фэллон считает, что нынешняя администрация не станет выходить за рамки объявленной цели по направлению в Кабул нескольких батальонов для сокращения присутствия американского дипперсонала.
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Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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"Он (Байден) понимает, что из всех фиаско внешней политики США за последние десятилетия Афганистан является худшим", - подчеркнул Фэллон.
Он считает, что дальнейшее развитие событий в Афганистане зависит от того, будет ли движение "Талибан"* придерживаться умеренного подхода или же вернется к жесткой линии, когда женщин наказывали за выход на улицу без сопровождения родственника, а мужчин - за недостаточно длинные бороды.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы в стране. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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