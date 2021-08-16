https://ria.ru/20210816/afganistan-1745856262.html

CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула

CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула

Американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов в сфере безопасности" на территории аэропорта афганской столицы Кабула или рядом с ним, нападения на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T00:43

2021-08-16T00:43

2021-08-16T00:43

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов в сфере безопасности" на территории аэропорта афганской столицы Кабула или рядом с ним, нападения на них никто не совершал, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.По данным CNN, в аэропорту остаются силы Турции и принимают участие в "усилиях по обеспечению безопасности". Неназванный чиновник отметил, что американские военные смогут перемещать около 5 тысяч человек в день из международного аэропорта Кабула.По словам представителя министерства обороны, рейсы гражданских самолетов и полеты военных воздушных судов продолжаются. Хотя были задержки и временные остановки полетов гражданской авиации.При этом, как передает телеканал CBS News, временами совершавшаяся в районе аэропорта стрельба приводила к приостановке полетов, но неясно, устраивали ли ее боевики движения "Талибан"*.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745855970.html

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан