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CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула
CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 16.08.2021
CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула
Американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов в сфере безопасности" на территории аэропорта афганской столицы Кабула или рядом с ним, нападения на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T00:43
2021-08-16T00:43
2021-08-16T00:43
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов в сфере безопасности" на территории аэропорта афганской столицы Кабула или рядом с ним, нападения на них никто не совершал, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.По данным CNN, в аэропорту остаются силы Турции и принимают участие в "усилиях по обеспечению безопасности". Неназванный чиновник отметил, что американские военные смогут перемещать около 5 тысяч человек в день из международного аэропорта Кабула.По словам представителя министерства обороны, рейсы гражданских самолетов и полеты военных воздушных судов продолжаются. Хотя были задержки и временные остановки полетов гражданской авиации.При этом, как передает телеканал CBS News, временами совершавшаяся в районе аэропорта стрельба приводила к приостановке полетов, но неясно, устраивали ли ее боевики движения "Талибан"*.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан
CNN: американские военные не вступали в бой в районе аэропорта Кабула
CNN: американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов" в районе аэропорта Кабула
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Американские военные не вступали в бой в ходе "инцидентов в сфере безопасности" на территории аэропорта афганской столицы Кабула или рядом с ним, нападения на них никто не совершал, передает телеканал CNN
со ссылкой на чиновника.
По данным CNN, в аэропорту остаются силы Турции и принимают участие в "усилиях по обеспечению безопасности". Неназванный чиновник отметил, что американские военные смогут перемещать около 5 тысяч человек в день из международного аэропорта Кабула.
По словам представителя министерства обороны, рейсы гражданских самолетов и полеты военных воздушных судов продолжаются. Хотя были задержки и временные остановки полетов гражданской авиации.
При этом, как передает телеканал CBS News, временами совершавшаяся в районе аэропорта стрельба приводила к приостановке полетов, но неясно, устраивали ли ее боевики движения "Талибан"*.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
*Террористическая организация, запрещенная в России.