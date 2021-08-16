https://ria.ru/20210816/abakan-1745945941.html

Стадо коров сбежало от фермера и заняло парковку возле аэропорта в Абакане

Стадо коров сбежало от фермера и заняло парковку возле аэропорта в Абакане - РИА Новости, 16.08.2021

Стадо коров сбежало от фермера и заняло парковку возле аэропорта в Абакане

В Абакане от фермера сбежали 130 коров, они сломали ограждение, пришли на площадь перед аэропортом и заняли парковку, сообщает Сибирское управление МВД на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:09

2021-08-16T16:09

2021-08-16T16:09

происшествия

республика хакасия

усть-абаканский район

абакан

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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. В Абакане от фермера сбежали 130 коров, они сломали ограждение, пришли на площадь перед аэропортом и заняли парковку, сообщает Сибирское управление МВД на транспорте.По его данным, сообщение в полицию поступило от администрации аэропорта. Полицейские установили 60-летнего горе-фермера, чьё хозяйство расположено в Усть-Абаканском районе вблизи объекта транспортной инфраструктуры."Ночью животные сломали ограждение и ушли из загона. Стадо из 130 коров вышло на проезжую часть и заняло автомобильную парковку возле аэровокзального комплекса, чем создало помехи водителям и пассажирам. С помощью громкоговорителей на служебной машине работники воздушной гавани отогнали животных с территории, прилегающей к объекту воздушного транспорта", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы управления, фермер будет привлечён к административной ответственности.На распространенном МВД видео, стадо коров строем проходит на площадь и полностью заполоняет ее.

https://ria.ru/20210128/korova-1594989819.html

https://ria.ru/20200619/1573142532.html

республика хакасия

усть-абаканский район

абакан

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происшествия, республика хакасия, усть-абаканский район, абакан