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В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии
В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии - РИА Новости, 15.08.2021
В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии
Сестру первого министра Шотландии Николы Стерджен Джиллиан задержали в связи с "предполагаемым бытовым происшествием", ее обязали явиться в суд, сообщает газета РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:27
2021-08-15T19:01
в мире
шотландия
никола стерджен
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ЛОНДОН, 14 авг - РИА Новости. Сестру первого министра Шотландии Николы Стерджен Джиллиан задержали в связи с "предполагаемым бытовым происшествием", ее обязали явиться в суд, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.Детали происшествия не раскрываются. Как сообщил изданию официальный представитель полиции, "11 августа 46-летнюю женщину задержали и предъявили обвинения в связи с сообщением от 10 августа об инциденте, который произошел в доме в Килуиннинге 7 августа".Сообщается, что обвинения также предъявлены 50-летнему мужчине, имя которого не называется, Стерджен отпустили, обязав явиться в суд, однако дата заседания пока не назначена.В полиции отметили, что полный отчет об инциденте будет отправлен прокурору.
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в мире, шотландия, никола стерджен
18:27 15.08.2021 (обновлено: 19:01 15.08.2021)
 
В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии

Полиция: сестру первого министра Шотландии задержали из-за бытового инцидента

CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police ScotlandАвтомобиль шотландской полиции
Автомобиль шотландской полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police Scotland
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ЛОНДОН, 14 авг - РИА Новости. Сестру первого министра Шотландии Николы Стерджен Джиллиан задержали в связи с "предполагаемым бытовым происшествием", ее обязали явиться в суд, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.
Детали происшествия не раскрываются. Как сообщил изданию официальный представитель полиции, "11 августа 46-летнюю женщину задержали и предъявили обвинения в связи с сообщением от 10 августа об инциденте, который произошел в доме в Килуиннинге 7 августа".
Сообщается, что обвинения также предъявлены 50-летнему мужчине, имя которого не называется, Стерджен отпустили, обязав явиться в суд, однако дата заседания пока не назначена.
В полиции отметили, что полный отчет об инциденте будет отправлен прокурору.
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