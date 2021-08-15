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В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии

В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии - РИА Новости, 15.08.2021

В Шотландии задержали сестру первого министра Шотландии

Сестру первого министра Шотландии Николы Стерджен Джиллиан задержали в связи с "предполагаемым бытовым происшествием", ее обязали явиться в суд, сообщает газета РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:27

2021-08-15T18:27

2021-08-15T19:01

в мире

шотландия

никола стерджен

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ЛОНДОН, 14 авг - РИА Новости. Сестру первого министра Шотландии Николы Стерджен Джиллиан задержали в связи с "предполагаемым бытовым происшествием", ее обязали явиться в суд, сообщает газета Independent со ссылкой на полицию.Детали происшествия не раскрываются. Как сообщил изданию официальный представитель полиции, "11 августа 46-летнюю женщину задержали и предъявили обвинения в связи с сообщением от 10 августа об инциденте, который произошел в доме в Килуиннинге 7 августа".Сообщается, что обвинения также предъявлены 50-летнему мужчине, имя которого не называется, Стерджен отпустили, обязав явиться в суд, однако дата заседания пока не назначена.В полиции отметили, что полный отчет об инциденте будет отправлен прокурору.

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шотландия

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в мире, шотландия, никола стерджен