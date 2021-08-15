https://ria.ru/20210815/vrach-1745847216.html

В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке

В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке - РИА Новости, 15.08.2021

В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке

Врач поликлиники в Новокузнецке грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру, по данному факту минздрав региона проводит проверку. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:48

2021-08-15T21:48

2021-08-15T21:48

кемеровская область

новокузнецк

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 15 авг - РИА Новости. Врач поликлиники в Новокузнецке грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру, по данному факту минздрав региона проводит проверку.Видео о том, как врач грубо общается с пациенткой, появилось в Telegram-каналах и социальных сетях. На ролике запечатлено, что пациентка жалуется на высокую температуру, длящуюся девятый день подряд. В диалоге доктор заявляет, что надо было приходить раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. Когда больная говорит, что снимает происходящее на телефон, врач использует нецензурную лексику."В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы №29, министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка соответствия качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий", - пояснили РИА Новости в минздраве.

https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html

кемеровская область

новокузнецк

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кемеровская область, новокузнецк, здоровье - общество