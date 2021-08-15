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В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке
В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке - РИА Новости, 15.08.2021
В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке
Врач поликлиники в Новокузнецке грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру, по данному факту минздрав региона проводит проверку. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:48
2021-08-15T21:48
2021-08-15T21:48
кемеровская область
новокузнецк
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 15 авг - РИА Новости. Врач поликлиники в Новокузнецке грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру, по данному факту минздрав региона проводит проверку.Видео о том, как врач грубо общается с пациенткой, появилось в Telegram-каналах и социальных сетях. На ролике запечатлено, что пациентка жалуется на высокую температуру, длящуюся девятый день подряд. В диалоге доктор заявляет, что надо было приходить раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. Когда больная говорит, что снимает происходящее на телефон, врач использует нецензурную лексику."В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы №29, министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка соответствия качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий", - пояснили РИА Новости в минздраве.
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кемеровская область
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РИА Новости
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кемеровская область, новокузнецк, здоровье - общество
В Кузбассе проверят поликлинику, где врач нагрубила пациентке
В Кузбассе проверят сообщения о грубом общении врача с пациенткой, пожаловавшейся на температуру
КЕМЕРОВО, 15 авг - РИА Новости.
Врач поликлиники в Новокузнецке
грубо общалась с пациенткой, жаловавшейся на температуру, по данному факту минздрав региона проводит проверку.
Видео о том, как врач грубо общается с пациенткой, появилось в Telegram-каналах и социальных сетях. На ролике запечатлено, что пациентка жалуется на высокую температуру, длящуюся девятый день подряд. В диалоге доктор заявляет, что надо было приходить раньше и что температуры у обратившейся к ней женщины не было. Когда больная говорит, что снимает происходящее на телефон, врач использует нецензурную лексику.
"В связи с публикациями в социальных сетях, в которых описывается инцидент, произошедший в поликлинике № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы №29, министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка соответствия качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий", - пояснили РИА Новости в минздраве.