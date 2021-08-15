https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745783752.html

Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана

Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана

Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявил в воскресенье узбекистанский МИД. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T06:11

2021-08-15T06:11

2021-08-15T06:22

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обострение ситуации в афганистане

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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявил в воскресенье узбекистанский МИД.Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, контроль был установлен в результате заговора.По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.В декабре 2017 года правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о порядке совместной охраны моста "Термез-Хайратон". Через афганский порт Хайратон проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов. Управление участком дороги осуществляется узбекской стороной.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745783026.html

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в мире, узбекистан, афганистан, ташкент, балх, россия, обострение ситуации в афганистане