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Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявил в воскресенье узбекистанский МИД. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:11
2021-08-15T06:22
в мире
узбекистан
афганистан
ташкент
балх
россия
обострение ситуации в афганистане
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявил в воскресенье узбекистанский МИД.Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, контроль был установлен в результате заговора.По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.В декабре 2017 года правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о порядке совместной охраны моста "Термез-Хайратон". Через афганский порт Хайратон проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов. Управление участком дороги осуществляется узбекской стороной.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, узбекистан, афганистан, ташкент, балх, россия, обострение ситуации в афганистане
06:11 15.08.2021 (обновлено: 06:22 15.08.2021)
 
Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана

Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана через мост на границе

© AFP 2021 / Vyacheslav OseledkoУзбекский пограничник на КПП
Узбекский пограничник на КПП - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана организовали возвращение соотечественников через мост "Термез-Хайратон" на границе с Афганистаном, заявил в воскресенье узбекистанский МИД.
Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что боевики движения "Талибан"* установили контроль над северо-западной провинцией Балх, которая граничит с Узбекистаном. По его словам, контроль был установлен в результате заговора.
"В течение 14 августа было организовано возвращение граждан Республики Узбекистан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги "Термез-Мазари-Шариф", - говорится в заявлении МИД.
По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией на границе с Афганистаном, в Термезе (административный центр Сурхандарьинской области) развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов власти.
В декабре 2017 года правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о порядке совместной охраны моста "Термез-Хайратон". Через афганский порт Хайратон проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.
В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов. Управление участком дороги осуществляется узбекской стороной.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
 
В миреУзбекистанАфганистанТашкентБалхРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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