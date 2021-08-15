https://ria.ru/20210815/turtsiya-1745778363.html

В Турции заявили о поражении США в Афганистане

В Турции заявили о поражении США в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

В Турции заявили о поражении США в Афганистане

США оказались ненадежным партнером для Афганистана и потерпели поражение в этой стране, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкой партии Vatan... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T00:48

2021-08-15T00:48

2021-08-15T00:48

в мире

анкара

сша

турция

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в афганистане

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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. США оказались ненадежным партнером для Афганистана и потерпели поражение в этой стране, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкой партии Vatan ("Родина").Отмечается, что США приступили к реализации "плана хаоса" против Афганистана, его соседей и стран, которым они угрожают наплывом беженцев, особенно Турции."План хаоса" США потерпит поражение благодаря единству и солидарности стран Евразии. Здесь единство и борьба Афганистана, Пакистана, Китая, России, Ирана и Турции имеют большое значение для будущего человечества. Мы рекомендуем правительству Турции предпринять шаги для того, чтобы эти страны создали платформу решения вопросов в сотрудничестве с другими государствами региона", - заявил президиум партии Vatan.В партии также рекомендовали турецкому правительству немедленно начать официальные переговоры с руководством движения Талибан*, "чтобы обеспечить независимость и единство Афганистана против "плана хаоса" США, установить стабильность в регионе и улучшить двусторонние отношения"."Правительство Турции, которое стремится обеспечить эксплуатацию и безопасность Кабульского аэропорта, должно заявить, что оно будет уважать суверенитет Афганистана и что оно выведет свое военное подразделение, если в предстоящий период законное афганское правительство примет решение об этом. Руководство Талибана* должно быть проинформирована о том, что турецкое военное подразделение не будет находиться в Кабуле от имени НАТО и не будет представлять интересы другого государства", - отмечается в заявлении.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745777264.html

https://ria.ru/20210814/bayden-1745775542.html

анкара

сша

турция

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, анкара, сша, турция, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в афганистане