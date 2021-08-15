https://ria.ru/20210815/trebovaniya-1745794854.html
Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям
Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям - РИА Новости, 15.08.2021
Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:32
2021-08-15T10:32
2021-08-15T10:32
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина."Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Документ постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам. Ранее их можно было проводить до границы земельного участка, на котором находится дом. Это создавало дополнительные расходы для застройщиков и удорожание жилья.Отмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией-застройщиков и местными властями по итогам аукциона на право аренды."Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - подчеркивается в сообщении.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям
Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина.
"Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Документ постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам. Ранее их можно было проводить до границы земельного участка, на котором находится дом. Это создавало дополнительные расходы для застройщиков и удорожание жилья.
Отмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией-застройщиков и местными властями по итогам аукциона на право аренды.
"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - подчеркивается в сообщении.