https://ria.ru/20210815/trebovaniya-1745794854.html

Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям

Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям - РИА Новости, 15.08.2021

Правительство уточнило требования к электросетевым компаниям

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:32

2021-08-15T10:32

2021-08-15T10:32

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина."Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Документ постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам. Ранее их можно было проводить до границы земельного участка, на котором находится дом. Это создавало дополнительные расходы для застройщиков и удорожание жилья.Отмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией-застройщиков и местными властями по итогам аукциона на право аренды."Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия