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Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами - РИА Новости, 15.08.2021
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами
Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:57
2021-08-15T06:57
2021-08-15T07:42
в мире
афганистан
кабул
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном движении.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_8fdc193182ce20f12977552a9f2da76d.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T06:57
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, кабул, россия
06:57 15.08.2021 (обновлено: 07:42 15.08.2021)
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами
Источник: талибы взяли под контроль важные точки города Джелалабада в Афганистане
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном движении.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.
"Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается", — сказал собеседник агентства.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России
назвали признанием провала миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России.