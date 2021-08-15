Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/taliby-1745785094.html
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами - РИА Новости, 15.08.2021
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами
Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:57
2021-08-15T07:42
в мире
афганистан
кабул
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80ce03eadcd946424d7fc2c6bdc0beb9.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном движении.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
кабул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T06:57
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_8fdc193182ce20f12977552a9f2da76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, кабул, россия
06:57 15.08.2021 (обновлено: 07:42 15.08.2021)
 
Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами

Источник: талибы взяли под контроль важные точки города Джелалабада в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном движении.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.

"Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается", — сказал собеседник агентства.

Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанКабулРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Лента новостейМолния