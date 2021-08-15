https://ria.ru/20210815/taliby-1745785094.html

Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами

Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами - РИА Новости, 15.08.2021

Источник раскрыл подробности захвата Джелалабада талибами

Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T06:57

2021-08-15T06:57

2021-08-15T07:42

в мире

афганистан

кабул

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в радикальном движении.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

кабул

россия

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2021

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T06:57 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кабул, россия