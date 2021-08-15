https://ria.ru/20210815/taliban-1745813380.html

Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству

Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству - РИА Новости, 15.08.2021

Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству

Представитель "Талибана"* заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:39

2021-08-15T14:39

2021-08-15T14:39

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Представитель талибов также призывает к сотрудничеству других лидеров, передает агентство Рейтер.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия