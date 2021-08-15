https://ria.ru/20210815/taliban-1745813380.html
Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству
Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству - РИА Новости, 15.08.2021
Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству
Представитель "Талибана"* заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:39
2021-08-15T14:39
2021-08-15T14:39
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Представитель талибов также призывает к сотрудничеству других лидеров, передает агентство Рейтер.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
Представитель "Талибана"* призвал президента Гани к сотрудничеству
Представитель "Талибана"* призвал президента Афганистана Гани к сотрудничеству
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представитель "Талибана"* заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Представитель талибов также призывает к сотрудничеству других лидеров, передает агентство Рейтер.
* Террористическая организация, запрещена в России