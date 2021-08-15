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Наука
https://ria.ru/20210815/sputniki-1745780989.html
Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников - РИА Новости, 15.08.2021
Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
Еще два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за задержек с... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:08
2021-08-15T03:08
наука
москва
французская гвиана
союз
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
gps
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за задержек с новой европейской ракетой Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца следующего года.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
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москва, французская гвиана, союз, космос - риа наука, глонасс (система навигации), gps
03:08 15.08.2021
 
Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников

Источник: из-за задержки с ракетой Ariane 6 два европейских спутника Galileo запустят на "Союзе"

© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкЕвропейский космический аппарат "Galileo"
Европейский космический аппарат Galileo - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Сергей Казак
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за задержек с новой европейской ракетой Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".
"К двум пускам "Союза" с космодрома Куру по два аппарата Galileo в каждом, планирующимся соответственно в ноябре 2021 года и апреле 2022 года, добавляется еще один старт двух Galileo на "Союзе" в сентябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца следующего года.
В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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НаукаМоскваФранцузская ГвианаСоюзКосмос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)GPS
 
 
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