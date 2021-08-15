https://ria.ru/20210815/sputniki-1745780989.html

Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников

Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников - РИА Новости, 15.08.2021

Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников

Еще два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за задержек с... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T03:08

2021-08-15T03:08

2021-08-15T03:08

наука

москва

французская гвиана

союз

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

gps

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/32350/49/323504961_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_08fdb40bced5ea312239badbd40cc77b.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за задержек с новой европейской ракетой Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца следующего года.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.

https://ria.ru/20210807/pusk-1744787689.html

москва

французская гвиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, французская гвиана, союз, космос - риа наука, глонасс (система навигации), gps