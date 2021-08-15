https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745820672.html
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Германия приостановила работу посольства в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призывает граждан покинуть страну, сообщается на сайте МИД ФРГ. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:18
2021-08-15T16:18
2021-08-15T16:18
в мире
талибан
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мид германии
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обострение ситуации в афганистане
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призывает граждан покинуть страну, сообщается на сайте МИД ФРГ."Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. Германское посольство в Кабуле закрыто с 15 августа 2021 года. Гражданские терминалы международного аэропорта Кабула также закрыты", - сообщается на сайте ведомства.Глава МИД ФРГ уточнил в Twitter, что персонал посольства переведен в военную часть аэропорта Кабула и обустраивают свою работу там.МИД также вновь призывает граждан ФРГ покинуть страну.По данным немецких СМИ, уже в воскресенье в Афганистан отправятся первые самолеты бундесвера для эвакуации граждан ФРГ.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814062.html
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в мире, талибан, германия, афганистан, мид германии, россия
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призвала своих граждан покинуть Афганистан