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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745820672.html
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Германия приостановила работу посольства в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призывает граждан покинуть страну, сообщается на сайте МИД ФРГ. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:18
2021-08-15T16:18
в мире
талибан
германия
афганистан
мид германии
россия
обострение ситуации в афганистане
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призывает граждан покинуть страну, сообщается на сайте МИД ФРГ."Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. Германское посольство в Кабуле закрыто с 15 августа 2021 года. Гражданские терминалы международного аэропорта Кабула также закрыты", - сообщается на сайте ведомства.Глава МИД ФРГ уточнил в Twitter, что персонал посольства переведен в военную часть аэропорта Кабула и обустраивают свою работу там.МИД также вновь призывает граждан ФРГ покинуть страну.По данным немецких СМИ, уже в воскресенье в Афганистан отправятся первые самолеты бундесвера для эвакуации граждан ФРГ.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745814062.html
https://ria.ru/20210815/kabul-1745819175.html
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в мире, талибан, германия, афганистан, мид германии, россия
16:18 15.08.2021
 
Германия приостановила работу посольства в Кабуле

Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призвала своих граждан покинуть Афганистан

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германия приостановила работу посольства в Кабуле, призывает граждан покинуть страну, сообщается на сайте МИД ФРГ.
"Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. Германское посольство в Кабуле закрыто с 15 августа 2021 года. Гражданские терминалы международного аэропорта Кабула также закрыты", - сообщается на сайте ведомства.
Глава МИД ФРГ уточнил в Twitter, что персонал посольства переведен в военную часть аэропорта Кабула и обустраивают свою работу там.
МИД также вновь призывает граждан ФРГ покинуть страну.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана, сообщил источник
По данным немецких СМИ, уже в воскресенье в Афганистан отправятся первые самолеты бундесвера для эвакуации граждан ФРГ.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сотрудники службы безопасности из Афганистана стоят на страже перед воротами в зеленой зоне Кабула - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреТалибанГерманияАфганистанМИД ГерманииРоссия
 
 
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