https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745814621.html
В посольстве Афганистана отказались комментировать ситуацию в стране
В посольстве Афганистана отказались комментировать ситуацию в стране - РИА Новости, 15.08.2021
В посольстве Афганистана отказались комментировать ситуацию в стране
Посольство Афганистана в Москве сообщило РИА Новости, что до выяснения всех обстоятельств не комментирует ситуацию в стране. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:01
2021-08-15T15:01
2021-08-15T15:10
в мире
талибан
афганистан
москва
замир кабулов
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посольство Афганистана в Москве сообщило РИА Новости, что до выяснения всех обстоятельств не комментирует ситуацию в стране."Мы не даем комментариев до выяснения всех обстоятельств", - заявили агентству в дипмиссии.Ранее в воскресенье спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва пока не эвакуирует посольство из Афганистана.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, талибан, афганистан, москва, замир кабулов, россия
15:01 15.08.2021 (обновлено: 15:10 15.08.2021)
В посольстве Афганистана отказались комментировать ситуацию в стране
В посольстве Афганистана отказались комментировать ситуацию в стране до выяснения обстоятельств