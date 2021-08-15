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В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины
В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины - РИА Новости, 16.08.2021
В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины
Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-15T22:30
2021-08-16T05:29
в мире
алжир (республика)
пожары
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.По данным алжирской генпрокуратуры, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала трех мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них оттуда.Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали."В ходе следственных мероприятий задержаны 36 человек, в том числе три женщины. Среди них мужчина, который ударил жертву ножом, и женщина, подстрекавшая толпу сжечь тело", - цитирует агентство APS инспектора полиции Мухаммада Шакура.Следствие продолжается с целью задержать всех причастных к убийству.Алжир в течение нескольких дней ведет борьбу с лесными пожарами в горной местности на севере страны. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой. За последние сутки ликвидированы 33 лесных пожара в 12 провинциях, в провинции Тизи-Узу из-за пожаров погибли более 100 тысяч единиц скота, уничтожены более 25 тысяч гектаров лесопосадок.По данным алжирских властей, в результате пожаров погибли уже 69 человек. Теббун объявил трехдневный траур, начиная с четверга, в память о погибших.
https://ria.ru/20210811/alzhir-1745337736.html
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в мире, алжир (республика), пожары
22:30 15.08.2021 (обновлено: 05:29 16.08.2021)
 
В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

В Алжире полиция задержала более 30 человек за линчевание мужчины, заподозренного в поджогах

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров в районе деревни Хисарёню в окрестностях турецкого города Мармарис
Дым от лесных пожаров в районе деревни Хисарёню в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Бурджу Окутан
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.
По данным алжирской генпрокуратуры, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала трех мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них оттуда.
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 14:28
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.
"В ходе следственных мероприятий задержаны 36 человек, в том числе три женщины. Среди них мужчина, который ударил жертву ножом, и женщина, подстрекавшая толпу сжечь тело", - цитирует агентство APS инспектора полиции Мухаммада Шакура.
Следствие продолжается с целью задержать всех причастных к убийству.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:49
В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге пяти участков леса
Алжир в течение нескольких дней ведет борьбу с лесными пожарами в горной местности на севере страны. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой. За последние сутки ликвидированы 33 лесных пожара в 12 провинциях, в провинции Тизи-Узу из-за пожаров погибли более 100 тысяч единиц скота, уничтожены более 25 тысяч гектаров лесопосадок.
По данным алжирских властей, в результате пожаров погибли уже 69 человек. Теббун объявил трехдневный траур, начиная с четверга, в память о погибших.
 
В миреАлжир (республика)пожары
 
 
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