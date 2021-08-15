https://ria.ru/20210815/podzhog-1745849545.html

В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины - РИА Новости, 16.08.2021

В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T22:30

2021-08-15T22:30

2021-08-16T05:29

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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.По данным алжирской генпрокуратуры, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала трех мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них оттуда.Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали."В ходе следственных мероприятий задержаны 36 человек, в том числе три женщины. Среди них мужчина, который ударил жертву ножом, и женщина, подстрекавшая толпу сжечь тело", - цитирует агентство APS инспектора полиции Мухаммада Шакура.Следствие продолжается с целью задержать всех причастных к убийству.Алжир в течение нескольких дней ведет борьбу с лесными пожарами в горной местности на севере страны. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой. За последние сутки ликвидированы 33 лесных пожара в 12 провинциях, в провинции Тизи-Узу из-за пожаров погибли более 100 тысяч единиц скота, уничтожены более 25 тысяч гектаров лесопосадок.По данным алжирских властей, в результате пожаров погибли уже 69 человек. Теббун объявил трехдневный траур, начиная с четверга, в память о погибших.

https://ria.ru/20210811/alzhir-1745337736.html

https://ria.ru/20210809/bashkiriya-1745026945.html

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алжир (республика), пожары