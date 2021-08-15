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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/pobeg-1745810547.html
В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы
В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 15.08.2021
В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы
Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:09
2021-08-15T14:10
в мире
талибан
афганистан
парван
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.Глава местной полиции, бригадный генерал Абдул Рауф Урузгани, сообщил агентству, что заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы.Как передает агентство, неназванный источник отметил, что заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу.Согласно источникам агентства, в тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения "Талибан"*. При этом отмечается, что что после побега силы безопасности открыли огонь.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, парван
14:09 15.08.2021 (обновлено: 14:10 15.08.2021)
 
В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

В афганском городе Чарикаре сотни заключенных сбежали из тюрьмы

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоенные в Афганистане
Военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.
Глава местной полиции, бригадный генерал Абдул Рауф Урузгани, сообщил агентству, что заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы.
Как передает агентство, неназванный источник отметил, что заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу.
Согласно источникам агентства, в тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения "Талибан"*. При этом отмечается, что что после побега силы безопасности открыли огонь.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреТалибанАфганистанПарван
 
 
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