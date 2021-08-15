https://ria.ru/20210815/pobeg-1745810547.html

В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 15.08.2021

В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:09

2021-08-15T14:09

2021-08-15T14:10

в мире

талибан

афганистан

парван

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742493613_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_6540ca662df03253d5dae607a7a77550.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.Глава местной полиции, бригадный генерал Абдул Рауф Урузгани, сообщил агентству, что заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы.Как передает агентство, неназванный источник отметил, что заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу.Согласно источникам агентства, в тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения "Талибан"*. При этом отмечается, что что после побега силы безопасности открыли огонь.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

афганистан

парван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, парван