Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/moshenniki-1745789119.html
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян - РИА Новости, 15.08.2021
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян
Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:06
2021-08-15T09:06
экономика
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 24 по 31 июля, в нем участвовало более 3 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты были сопоставлены с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2020 года.Согласно исследованию, 28% участников сообщили, что они сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. В конце 2020 года таких было 22%. "О том, что они столкнулись с телефонным мошенничеством и потеряли деньги, сообщили 15% (в конце 2020 года - 16%)", - сказано в материалах.При этом 30% рассказали, что у них нет опыта "общения" с мошенниками, но их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут. Для сравнения в прошлом году таких было 26%. Об отсутствии личного опыта или опыта среди знакомых сообщили 25%, о том, что впервые слышат о подобных практиках, сообщили 2% опрошенных."Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам - 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года - 18%", - выяснили в IDF Eurasia.Согласно исследованию, 45% респондентов против 42% в конце 2020 года сами передавали злоумышленникам различные сведения (данные банковской карты, коды из СМС и прочее), после чего деньги списывались. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 47%, в конце 2020 года - 52%. Также эксперты выяснили, что 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы, а в конце прошлого года таких было 5%.
https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html
https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, технологии, россия
09:06 15.08.2021
 
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян

IDF Eurasia: каждый седьмой россиянин, которому звонили мошенники, терял деньги

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 24 по 31 июля, в нем участвовало более 3 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты были сопоставлены с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2020 года.
Согласно исследованию, 28% участников сообщили, что они сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. В конце 2020 года таких было 22%. "О том, что они столкнулись с телефонным мошенничеством и потеряли деньги, сообщили 15% (в конце 2020 года - 16%)", - сказано в материалах.
При этом 30% рассказали, что у них нет опыта "общения" с мошенниками, но их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут. Для сравнения в прошлом году таких было 26%. Об отсутствии личного опыта или опыта среди знакомых сообщили 25%, о том, что впервые слышат о подобных практиках, сообщили 2% опрошенных.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 03:15
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
"Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам - 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года - 18%", - выяснили в IDF Eurasia.
Согласно исследованию, 45% респондентов против 42% в конце 2020 года сами передавали злоумышленникам различные сведения (данные банковской карты, коды из СМС и прочее), после чего деньги списывались. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 47%, в конце 2020 года - 52%. Также эксперты выяснили, что 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы, а в конце прошлого года таких было 5%.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 06:04
Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
 
ЭкономикаОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
Лента новостейМолния