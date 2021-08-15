https://ria.ru/20210815/moshenniki-1745789119.html
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян - РИА Новости, 15.08.2021
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян
Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:06
2021-08-15T09:06
2021-08-15T09:06
экономика
общество
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россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 24 по 31 июля, в нем участвовало более 3 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты были сопоставлены с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2020 года.Согласно исследованию, 28% участников сообщили, что они сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. В конце 2020 года таких было 22%. "О том, что они столкнулись с телефонным мошенничеством и потеряли деньги, сообщили 15% (в конце 2020 года - 16%)", - сказано в материалах.При этом 30% рассказали, что у них нет опыта "общения" с мошенниками, но их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут. Для сравнения в прошлом году таких было 26%. Об отсутствии личного опыта или опыта среди знакомых сообщили 25%, о том, что впервые слышат о подобных практиках, сообщили 2% опрошенных."Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам - 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года - 18%", - выяснили в IDF Eurasia.Согласно исследованию, 45% респондентов против 42% в конце 2020 года сами передавали злоумышленникам различные сведения (данные банковской карты, коды из СМС и прочее), после чего деньги списывались. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 47%, в конце 2020 года - 52%. Также эксперты выяснили, что 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы, а в конце прошлого года таких было 5%.
https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, общество, технологии, россия
Аналитики рассказали о жертвах телефонных мошенников среди россиян
IDF Eurasia: каждый седьмой россиянин, которому звонили мошенники, терял деньги
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 24 по 31 июля, в нем участвовало более 3 тысяч человек по всей России
в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты были сопоставлены с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2020 года.
Согласно исследованию, 28% участников сообщили, что они сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. В конце 2020 года таких было 22%. "О том, что они столкнулись с телефонным мошенничеством и потеряли деньги, сообщили 15% (в конце 2020 года - 16%)", - сказано в материалах.
При этом 30% рассказали, что у них нет опыта "общения" с мошенниками, но их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут. Для сравнения в прошлом году таких было 26%. Об отсутствии личного опыта или опыта среди знакомых сообщили 25%, о том, что впервые слышат о подобных практиках, сообщили 2% опрошенных.
"Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам - 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года - 18%", - выяснили в IDF Eurasia.
Согласно исследованию, 45% респондентов против 42% в конце 2020 года сами передавали злоумышленникам различные сведения (данные банковской карты, коды из СМС и прочее), после чего деньги списывались. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 47%, в конце 2020 года - 52%. Также эксперты выяснили, что 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы, а в конце прошлого года таких было 5%.