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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 15.08.2021
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.
2021-08-15T19:08
2021-08-15T19:08
2021-08-15T19:08
видео
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В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. По словам специалистов, таяние льдов ускоряет изменение климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду.
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"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду.
2021-08-15T19:08
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PT3M09S
РИА Новости
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видео, видео
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.
2021-08-15T19:08
true
PT3M09S
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?
Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.