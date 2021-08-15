https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?

"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 15.08.2021

"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?

Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.

2021-08-15T19:08

2021-08-15T19:08

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В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. По словам специалистов, таяние льдов ускоряет изменение климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата? Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами. В области вечной мерзлоты зафиксирован рост температуры. Таяние льдов и изменения природного ландшафта ускоряют изменения климата. Процессы, которые должны были длиться столетиями, происходят в ускоренном режиме, в том числе благодаря негативному влиянию человека на окружающую среду. 2021-08-15T19:08 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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