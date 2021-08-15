https://ria.ru/20210815/karzay-1745828832.html
Карзай заявил, что остается в Афганистане
Карзай заявил, что остается в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Карзай заявил, что остается в Афганистане
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что остается в Афганистане со своей семьей и надеется разрешить ситуацию в Кабуле мирным путем. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:38
2021-08-15T17:38
2021-08-15T17:47
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
афганистан
хамид карзай
талибан
таджикистан
абдулла абдулла
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что остается в Афганистане со своей семьей и надеется разрешить ситуацию в Кабуле мирным путем."Я здесь с вами в Афганистане со своей семьей, я надеюсь разрешить ситуацию и переговоры в Кабуле мирным путем", - заявил Карзай в видеообращении.Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы - обеспечить безопасность. Источник РИА Новости ранее сообщил, что он вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда направится в третью страну.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, кабул (город), афганистан, хамид карзай, талибан, таджикистан, абдулла абдулла, россия
17:38 15.08.2021 (обновлено: 17:47 15.08.2021)
Карзай заявил, что остается в Афганистане
Экс-президент Афганистана Карзай: остаюсь в Кабуле, надеюсь разрешить ситуацию мирным путем