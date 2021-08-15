https://ria.ru/20210815/kabul-1745848731.html
Талибы контролируют все районы Кабула, пишут СМИ
Талибы контролируют все районы Кабула, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы контролируют все районы Кабула, пишут СМИ
Боевики "Талибана"* контролируют все районы афганской столицы Кабул, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:08
2021-08-15T22:08
2021-08-15T22:08
обострение ситуации в афганистане
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кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики "Талибана"* контролируют все районы афганской столицы Кабул, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.Представитель заявил, что ситуация в Кабуле под контролем. По его словам, скоро начнется ночное патрулирование города.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Талибы контролируют все районы Кабула, пишут СМИ
Ariana News: боевики "Талибана"* контролируют все районы афганской столицы Кабул