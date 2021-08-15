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Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ
Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2021
Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ
Несколько высокопоставленных афганских чиновников, в том числе советники президента Ашрафа Гани, находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:27
2021-08-15T14:27
2021-08-15T14:33
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кабул (город)
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несколько высокопоставленных афганских чиновников, в том числе советники президента Ашрафа Гани, находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в аэропорту.Уточняется, что чиновники прибыли в VIP-зал аэропорта и ждут вылета из Кабула. При этом куда они намерены отправиться, не сообщается.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
14:27 15.08.2021 (обновлено: 14:33 15.08.2021)
Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ
CNN: советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул