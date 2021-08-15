https://ria.ru/20210815/kabul-1745811749.html

Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ

Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2021

Советники президента Афганистана собираются покинуть Кабул, сообщили СМИ

Несколько высокопоставленных афганских чиновников, в том числе советники президента Ашрафа Гани, находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:27

2021-08-15T14:27

2021-08-15T14:33

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Несколько высокопоставленных афганских чиновников, в том числе советники президента Ашрафа Гани, находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в аэропорту.Уточняется, что чиновники прибыли в VIP-зал аэропорта и ждут вылета из Кабула. При этом куда они намерены отправиться, не сообщается.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.

https://ria.ru/20210815/slutskiy-1745809452.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан