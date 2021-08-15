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Власти оценили ситуацию с ливнями на Кубани
Власти оценили ситуацию с ливнями на Кубани - РИА Новости, 15.08.2021
Власти оценили ситуацию с ливнями на Кубани
Несмотря на активное воздействие циклона дождей на Кубани, его влияние ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС России по... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:07
2021-08-15T12:07
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей мельников
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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Несмотря на активное воздействие циклона дождей на Кубани, его влияние ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников."На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырёх муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня", - сказал Мельников.Ранее сообщалось, что вследствие сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, 6 социальных объектов и 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны подтопления было эвакуировано 1531 человек, из которых 991 - дети.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей мельников
12:07 15.08.2021
 
Власти оценили ситуацию с ливнями на Кубани

Замначальника главного управления МЧС по Кубани Мельников: влияние циклона дождей ослабевает

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМестные жители на подтопленной территории станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Местные жители на подтопленной территории станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Несмотря на активное воздействие циклона дождей на Кубани, его влияние ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.
"На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырёх муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня", - сказал Мельников.
Ранее сообщалось, что вследствие сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, 6 социальных объектов и 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны подтопления было эвакуировано 1531 человек, из которых 991 - дети.
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 18:23
В Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей Мельников
 
 
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