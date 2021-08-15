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США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле
США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле
Сотрудников американской дипмиссии в Афганистане на фоне наступления талибов доставили в аэропорт Кабула. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:55
2021-08-15T16:55
2021-08-15T17:16
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Сотрудников американской дипмиссии в Афганистане на фоне наступления талибов доставили в аэропорт Кабула."Персонал посольства перевозят в аэропорт, чтобы он мог спокойно и безопасно выполнять свою работу", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.Ранее руководство движения "Талибан"* приказало своим силам войти в столицу, которую, по заявлениям боевиков, покинули полицейские и другие силовики. Временно прекратили работу дипмиссии Германии и Канады. В российском представительстве в Кабуле ранее заявили, что угрозы сотрудникам нет, их не будут эвакуировать.В президентском дворце весь день идут переговоры талибов с представителями правительства, обсуждается процесс передачи власти. Страну покинул экс-президент Ашраф Гани, он ушел в отставку. Силы "Талибана"* контролируют всю республику.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T16:55
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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
16:55 15.08.2021 (обновлено: 17:16 15.08.2021)
США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле
Госсекретарь США Блинкен: американских дипломатов перевозят в аэропорт в Кабуле