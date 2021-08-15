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США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле

США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

США перенесли свое посольство в аэропорт в Кабуле

Сотрудников американской дипмиссии в Афганистане на фоне наступления талибов доставили в аэропорт Кабула. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:55

2021-08-15T16:55

2021-08-15T17:16

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Сотрудников американской дипмиссии в Афганистане на фоне наступления талибов доставили в аэропорт Кабула."Персонал посольства перевозят в аэропорт, чтобы он мог спокойно и безопасно выполнять свою работу", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.Ранее руководство движения "Талибан"* приказало своим силам войти в столицу, которую, по заявлениям боевиков, покинули полицейские и другие силовики. Временно прекратили работу дипмиссии Германии и Канады. В российском представительстве в Кабуле ранее заявили, что угрозы сотрудникам нет, их не будут эвакуировать.В президентском дворце весь день идут переговоры талибов с представителями правительства, обсуждается процесс передачи власти. Страну покинул экс-президент Ашраф Гани, он ушел в отставку. Силы "Талибана"* контролируют всю республику.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T16:55 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен