https://ria.ru/20210815/camerondiaz-1745691687.html

Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру

Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру - РИА Новости, 15.08.2021

Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру

Кэмерон Диаз стала гостьей ток-шоу "Hart to Heart" с Кевином Хартом, на котором объяснила, почему оставила карьеру в кино. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T02:24

2021-08-15T02:24

2021-08-15T02:24

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Кэмерон Диаз стала гостьей ток-шоу "Hart to Heart" с Кевином Хартом, на котором объяснила, почему оставила карьеру в кино. По словам 48-летней актрисы, к 40 годам она поняла, что из-за постоянной работы не касалась многих важных вещей — дома, финансов. Актриса не жалеет о том, что оставила Голливуд и красные дорожки. Ведь после того, как она перестала сниматься в кино, она встретила своего мужа, гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и создала с ним семью. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Рэддикс.Кэмерон стала всемирно известностной после ролей в таких фильмах, как "Маска", "Все без ума от Мэри", "Ангелы Чарли" и многих других. Она озвучила Фиону в мультфильмах о "Шреке" и долгое время считалась одной из самых успешных актрис Голливуда. Последний фильм с ее участием — киномюзикл "Энни", вышедший в 2014 году.

https://ria.ru/20210729/ssora-1743294088.html

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новости культуры, кино и сериалы, голливуд, актеры, знаменитости