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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210815/camerondiaz-1745691687.html
Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру
Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру - РИА Новости, 15.08.2021
Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру
Кэмерон Диаз стала гостьей ток-шоу "Hart to Heart" с Кевином Хартом, на котором объяснила, почему оставила карьеру в кино. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T02:24
2021-08-15T02:24
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Кэмерон Диаз стала гостьей ток-шоу "Hart to Heart" с Кевином Хартом, на котором объяснила, почему оставила карьеру в кино. По словам 48-летней актрисы, к 40 годам она поняла, что из-за постоянной работы не касалась многих важных вещей — дома, финансов. Актриса не жалеет о том, что оставила Голливуд и красные дорожки. Ведь после того, как она перестала сниматься в кино, она встретила своего мужа, гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и создала с ним семью. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Рэддикс.Кэмерон стала всемирно известностной после ролей в таких фильмах, как "Маска", "Все без ума от Мэри", "Ангелы Чарли" и многих других. Она озвучила Фиону в мультфильмах о "Шреке" и долгое время считалась одной из самых успешных актрис Голливуда. Последний фильм с ее участием — киномюзикл "Энни", вышедший в 2014 году.
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новости культуры, кино и сериалы, голливуд, актеры, знаменитости
02:24 15.08.2021
 

Кэмерон Диаз объяснила, почему оставила актерскую карьеру

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Кэмерон Диаз
Американская актриса Кэмерон Диаз - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Кэмерон Диаз стала гостьей ток-шоу "Hart to Heart" с Кевином Хартом, на котором объяснила, почему оставила карьеру в кино.
По словам 48-летней актрисы, к 40 годам она поняла, что из-за постоянной работы не касалась многих важных вещей — дома, финансов.
"Мне просто захотелось быть человеком, а не машиной под названием Кэмерон Диаз", — пояснила она.
Актриса не жалеет о том, что оставила Голливуд и красные дорожки. Ведь после того, как она перестала сниматься в кино, она встретила своего мужа, гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и создала с ним семью. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Рэддикс.

"На все это у меня раньше не было времени, как и на принятие важных для моего будущего решений", — подчеркнула Диаз.

Кэмерон стала всемирно известностной после ролей в таких фильмах, как "Маска", "Все без ума от Мэри", "Ангелы Чарли" и многих других. Она озвучила Фиону в мультфильмах о "Шреке" и долгое время считалась одной из самых успешных актрис Голливуда. Последний фильм с ее участием — киномюзикл "Энни", вышедший в 2014 году.
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