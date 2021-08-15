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Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник
Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник
Представители делегации "Талибана"* на переговорах о передаче власти в Кабуле заявила, что не примет власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:18
2021-08-15T16:18
2021-08-15T16:18
талибан
афганистан
абдулла абдулла
россия
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Представители делегации "Талибана"* на переговорах о передаче власти в Кабуле заявила, что не примет власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, рассматриваются другие варианты, сообщил источник РИА Новости в президентском дворце.По его данным, стороны ведут переговоры о передаче власти. Рассматриваются варианты о том, что власть талибам может быть передана "ответственно и мирно" от других лидеров, в том числе бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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талибан, афганистан, абдулла абдулла, россия
Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник
Представители "Талибана"* заявили, что не примут власть от президента Афганистана Ашрафа Гани