https://ria.ru/20210815/afganistan-1745820823.html

Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник

Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили, что не примут власть от президента Гани, сообщил источник

Представители делегации "Талибана"* на переговорах о передаче власти в Кабуле заявила, что не примет власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:18

2021-08-15T16:18

2021-08-15T16:18

талибан

афганистан

абдулла абдулла

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg

КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Представители делегации "Талибана"* на переговорах о передаче власти в Кабуле заявила, что не примет власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, рассматриваются другие варианты, сообщил источник РИА Новости в президентском дворце.По его данным, стороны ведут переговоры о передаче власти. Рассматриваются варианты о том, что власть талибам может быть передана "ответственно и мирно" от других лидеров, в том числе бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745816498.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, афганистан, абдулла абдулла, россия