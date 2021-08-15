https://ria.ru/20210815/afganistan-1745816498.html

Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник

Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник

Президент Афганистана Ашраф Гани продолжает контролировать ситуацию, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:31

2021-08-15T15:31

2021-08-15T15:36

в мире

афганистан

ашраф гани ахмадзай

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани продолжает контролировать ситуацию, сообщил источник РИА Новости."Президент все еще контролирует ситуацию", - сообщил источник.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/dzhalali-1745809607.html

афганистан

кабул (город)

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T15:31 true PT0M38S

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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай, кабул (город), талибан