https://ria.ru/20210815/afganistan-1745816498.html
Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник
Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник
Президент Афганистана Ашраф Гани продолжает контролировать ситуацию, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:31
2021-08-15T15:31
2021-08-15T15:36
в мире
афганистан
ашраф гани ахмадзай
обострение ситуации в афганистане
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани продолжает контролировать ситуацию, сообщил источник РИА Новости."Президент все еще контролирует ситуацию", - сообщил источник.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T15:31
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в мире, афганистан, ашраф гани ахмадзай, кабул (город), талибан
15:31 15.08.2021 (обновлено: 15:36 15.08.2021)
Президент Афганистана контролирует ситуацию в стране, заявил источник
Источник: президент Афганистана контролирует ситуацию в стране