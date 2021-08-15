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Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула
Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула - РИА Новости, 15.08.2021
Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула
Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:04
2021-08-15T15:21
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
мохаммад ашраф гани
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила администрация президента."Телефонный разговор президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с представителями в сфере безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.Как передает агентство Франс Пресс, Гани призвал силы безопасности гарантировать безопасность всех граждан.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мохаммад ашраф гани
15:04 15.08.2021 (обновлено: 15:21 15.08.2021)
 
Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула

© AP Photo / Massoud HossainiНовый президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
Новый президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила администрация президента.
"Телефонный разговор президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с представителями в сфере безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Как передает агентство Франс Пресс, Гани призвал силы безопасности гарантировать безопасность всех граждан.
"Я приказал силам безопасности... гарантировать безопасность всех наших сограждан. Это наша ответственность, и мы будем делать это наилучшим возможным образом. К любому, кто думает о том, чтобы посеять хаос или устроить грабежи, будет применена сила", - заявил Гани.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
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Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреКабул (город)ТалибанАфганистанМохаммад Ашраф Гани
 
 
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