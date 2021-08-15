15:04 15.08.2021 (обновлено: 15:21 15.08.2021)
Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула
© AP Photo / Massoud HossainiНовый президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай
© AP Photo / Massoud Hossaini
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила администрация президента.
"Телефонный разговор президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с представителями в сфере безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.
Как передает агентство Франс Пресс, Гани призвал силы безопасности гарантировать безопасность всех граждан.
"Я приказал силам безопасности... гарантировать безопасность всех наших сограждан. Это наша ответственность, и мы будем делать это наилучшим возможным образом. К любому, кто думает о том, чтобы посеять хаос или устроить грабежи, будет применена сила", - заявил Гани.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Террористическая организация, запрещена в России