https://ria.ru/20210815/afganistan-1745815043.html

Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула

Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула - РИА Новости, 15.08.2021

Гани приказал силам безопасности обеспечить защиту жителей Кабула

Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:04

2021-08-15T15:04

2021-08-15T15:21

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кабул (город)

талибан

афганистан

мохаммад ашраф гани

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула, сообщила администрация президента."Телефонный разговор президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с представителями в сфере безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула", - говорится в сообщении офиса президента в Twitter.Как передает агентство Франс Пресс, Гани призвал силы безопасности гарантировать безопасность всех граждан.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/gani-1745811068.html

https://ria.ru/20210815/taliban-1745813380.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мохаммад ашраф гани