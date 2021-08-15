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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745807606.html
"Эрозия гегемонии": Пушков прокомментировал "провал" США в Афганистане
"Эрозия гегемонии": Пушков прокомментировал "провал" США в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
"Эрозия гегемонии": Пушков прокомментировал "провал" США в Афганистане
Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Джо Байден выбрал неправильную стратегию по выводу войск из... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:22
2021-08-15T13:55
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
афганистан
джо байден
алексей пушков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Джо Байден выбрал неправильную стратегию по выводу войск из Афганистана.По словам члена Совфеда, винить только нынешнего главу государства неправильно, ведь он "лишь окончательно оформил провал". Предшественники Байдена, в том числе Трамп, тоже внесли свой вклад в сложившуюся ситуацию. По мнению сенатора, эта неудача свидетельствует о неспособности Вашингтона поддерживать однополярное мироустройство."Речь не об ошибках отдельных президентов США. Дело идет о куда более глубоком процессе необратимой эрозии американской гегемонии. И — главное — самой их способности к осуществлению роли гегемона", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Трамп раскритиковал стратегию администрации Джо Байдена по выводу войск из Афганистана. Он отметил, что под его руководством этот процесс осуществлялся бы совсем иначе, а нынешнее положение дел неприемлемо.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков "Талибана"* на крупные города страны. В воскресенье стало известно, что талибы контролируют все пограничные переходы и вошли в Кабул. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно.Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210813/poryadki-1745666458.html
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сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, джо байден, алексей пушков, нато, дональд трамп, россия
13:22 15.08.2021 (обновлено: 13:55 15.08.2021)
 
"Эрозия гегемонии": Пушков прокомментировал "провал" США в Афганистане

Сенатор Пушков прокомментировал обвинения Трампа в адрес Байдена из-за вывода войск из Афганистана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Джо Байден выбрал неправильную стратегию по выводу войск из Афганистана.
По словам члена Совфеда, винить только нынешнего главу государства неправильно, ведь он "лишь окончательно оформил провал". Предшественники Байдена, в том числе Трамп, тоже внесли свой вклад в сложившуюся ситуацию. По мнению сенатора, эта неудача свидетельствует о неспособности Вашингтона поддерживать однополярное мироустройство.
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"Речь не об ошибках отдельных президентов США. Дело идет о куда более глубоком процессе необратимой эрозии американской гегемонии. И главное самой их способности к осуществлению роли гегемона", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп раскритиковал стратегию администрации Джо Байдена по выводу войск из Афганистана. Он отметил, что под его руководством этот процесс осуществлялся бы совсем иначе, а нынешнее положение дел неприемлемо.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков "Талибана"* на крупные города страны. В воскресенье стало известно, что талибы контролируют все пограничные переходы и вошли в Кабул. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно.
Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанАфганистанДжо БайденАлексей ПушковНАТОДональд ТрампРоссия
 
 
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