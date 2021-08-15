https://ria.ru/20210815/afganistan-1745800639.html

В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане

В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:46

2021-08-15T11:46

2021-08-15T11:46

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

кабульский университет

мария захарова

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744279557_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_2a1b206bc18fcfdac2999a04d3c4c1ea.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона."Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - написала Захарова в Telegram-канале.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/kabul-1745797445.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), талибан, кабульский университет, мария захарова, россия