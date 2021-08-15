https://ria.ru/20210815/afganistan-1745800639.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане
В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:46
2021-08-15T11:46
2021-08-15T11:46
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
кабульский университет
мария захарова
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Афганистане, где талибы наступают на крупные города, заявила, что мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона."Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - написала Захарова в Telegram-канале.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет в столице. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в столице страны, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, кабульский университет, мария захарова, россия
В МИД прокомментировали ситуацию в Афганистане
Представитель МИД Захарова: мир с ужасом следит за результатом эксперимента Вашингтона в Афганистане