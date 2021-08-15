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"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США - РИА Новости, 15.08.2021
"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram события в Афганистане подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:06
2021-08-15T03:06
в мире
сша
афганистан
алексей пушков
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram события в Афганистане подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке.Сенатор заявил, что его поражают заявления официальных американских лиц о том, что победа талибов еще не предопределена, когда боевики берут один афганский город за другим. Пушков подчеркнул, что подобная риторика американцев связана с попытками оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана.Сейчас из крупных городов страны под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Согласно сообщениям СМИ, радикальное движение "Талибан"* контролирует 90 процентов территории Афганистана.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, афганистан, алексей пушков, обострение ситуации в афганистане
03:06 15.08.2021
 
"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США

Сенатор Пушков назвал события в Афганистане подтверждением провала политики США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram события в Афганистане подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке.
"Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-ых поставили перед собой задачу "демократизации" Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии "экспорта демократии" — вот итог этого курса. События в Афганистане — очередное тому подтверждение", — написал Пушков.
Сенатор заявил, что его поражают заявления официальных американских лиц о том, что победа талибов еще не предопределена, когда боевики берут один афганский город за другим. Пушков подчеркнул, что подобная риторика американцев связана с попытками оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана.
Сейчас из крупных городов страны под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Согласно сообщениям СМИ, радикальное движение "Талибан"* контролирует 90 процентов территории Афганистана.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреСШААфганистанАлексей ПушковОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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