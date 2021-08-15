https://ria.ru/20210815/afganistan-1745780829.html

"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США

"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США - РИА Новости, 15.08.2021

"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США

Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram события в Афганистане подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T03:06

2021-08-15T03:06

2021-08-15T03:06

в мире

сша

афганистан

алексей пушков

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151743/13/1517431360_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_0ead8526cda15a39a0fc5194415bd884.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Telegram события в Афганистане подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке.Сенатор заявил, что его поражают заявления официальных американских лиц о том, что победа талибов еще не предопределена, когда боевики берут один афганский город за другим. Пушков подчеркнул, что подобная риторика американцев связана с попытками оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана.Сейчас из крупных городов страны под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Согласно сообщениям СМИ, радикальное движение "Талибан"* контролирует 90 процентов территории Афганистана.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210715/amerika-1741275624.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, алексей пушков, обострение ситуации в афганистане