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СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак

СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак - РИА Новости, 14.08.2021

СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак

Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках, задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:03

2021-08-14T18:03

2021-08-14T21:21

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках, задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Она уточнила, что мать девочки доставят в подразделение ведомства и проведут следственные действия.Уголовное дело открыли по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".Живую девочку, которая родилась не более суток назад, в субботу нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет. Ребенка осмотрели врачи.На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.

https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html

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Женщина оставила новорожденного в мусорном баке В Москве задержали женщину, которая оставила новорожденную девочку в одном из мусорных контейнеров у дома по улице Усачева в субботу. 2021-08-14T18:03 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия