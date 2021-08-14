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СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак
СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак - РИА Новости, 14.08.2021
СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак
Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках, задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T18:03
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происшествия
москва
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках, задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Она уточнила, что мать девочки доставят в подразделение ведомства и проведут следственные действия.Уголовное дело открыли по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".Живую девочку, которая родилась не более суток назад, в субботу нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет. Ребенка осмотрели врачи.На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.
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Женщина оставила новорожденного в мусорном баке
В Москве задержали женщину, которая оставила новорожденную девочку в одном из мусорных контейнеров у дома по улице Усачева в субботу.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:03 14.08.2021 (обновлено: 21:21 14.08.2021)
 
СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак

СК: в Хамовниках задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в московских Хамовниках, задержали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
Она уточнила, что мать девочки доставят в подразделение ведомства и проведут следственные действия.
Уголовное дело открыли по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".
Живую девочку, которая родилась не более суток назад, в субботу нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет. Ребенка осмотрели врачи.
На место приехал исполняющий обязанности заместителя межрайонного прокурора Алексей Прохоров, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.
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