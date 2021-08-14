https://ria.ru/20210814/shpion-1745723721.html
"Почему нет балалайки?" Британцы высмеяли "шпионский скандал" в Германии
"Почему нет балалайки?" Британцы высмеяли "шпионский скандал" в Германии - РИА Новости, 14.08.2021
"Почему нет балалайки?" Британцы высмеяли "шпионский скандал" в Германии
Читатели издания The Times высмеяли скандал с задержанием сотрудника посольства Великобритании в Германии по обвинению в шпионаже в пользу России. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T09:15
2021-08-14T09:15
2021-08-14T11:15
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели издания The Times высмеяли скандал с задержанием сотрудника посольства Великобритании в Германии по обвинению в шпионаже в пользу России.Британские пользователи обратили внимание на опубликованные в СМИ фотографии из квартиры подозреваемого. На них запечатлены коллекционные военные предметы, книги на русском языке, а также шпионские романы."МИ-6 недорабатывает! Почему не нашли матрешку, балалайку и парашют? Без них русские шпионы не работают, это все знают…" — пошутил один читатель.Другие признались, что у них есть вещи ирландской, югославской и российской тематики."За мной Джеймса Бонда через каминную трубу вышлют?" — написал BJP.Christopher Holland отметил, что такие коллекции есть у многих собирателей, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательств."Гениальные полицейские, должно быть, думают, что напали на неопровержимые улики — верняк", — заявил он.Сотрудника службы безопасности посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита задержали в Потсдаме 10 августа. Его обвинили в сотрудничестве с российской спецслужбой. В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.По версии немецкой Генпрокуратуры, Смит передавал секретные сведения с ноября 2020 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, великобритания, джеймс бонд, россия
09:15 14.08.2021 (обновлено: 11:15 14.08.2021)
"Почему нет балалайки?" Британцы высмеяли "шпионский скандал" в Германии
Британские читатели высмеяли скандал с задержанием сотрудника посольства в Германии
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Читатели издания The Times
высмеяли скандал с задержанием сотрудника посольства Великобритании
в Германии
по обвинению в шпионаже в пользу России.
Британские пользователи обратили внимание на опубликованные в СМИ фотографии из квартиры подозреваемого. На них запечатлены коллекционные военные предметы, книги на русском языке, а также шпионские романы.
"МИ-6 недорабатывает! Почему не нашли матрешку, балалайку и парашют? Без них русские шпионы не работают, это все знают…" — пошутил один читатель.
Другие признались, что у них есть вещи ирландской, югославской и российской тематики.
"За мной Джеймса Бонда
через каминную трубу вышлют?" — написал BJP.
Christopher Holland отметил, что такие коллекции есть у многих собирателей, поэтому их нельзя использовать в качестве доказательств.
"Гениальные полицейские, должно быть, думают, что напали на неопровержимые улики — верняк", — заявил он.
Сотрудника службы безопасности посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита задержали в Потсдаме
10 августа. Его обвинили в сотрудничестве с российской спецслужбой. В квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.
По версии немецкой Генпрокуратуры, Смит передавал секретные сведения с ноября 2020 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>