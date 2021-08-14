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В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции

В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции - РИА Новости, 14.08.2021

В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции

Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:04

2021-08-14T16:04

2021-08-14T16:13

в мире

турция

россия

крушение бе-200 в турции

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны России."Четырнадцатого августа 2021 года около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе–200", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Также для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

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Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-14T16:04 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, турция, россия, крушение бе-200 в турции