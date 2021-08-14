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В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции
В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции - РИА Новости, 14.08.2021
В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции
Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:04
2021-08-14T16:04
2021-08-14T16:13
в мире
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россия
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожарный самолёт Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара, сообщает Минобороны России."Четырнадцатого августа 2021 года около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе–200", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Также для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
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РИА Новости
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Место крушения российского пожарного самолета в Турции
В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200.
На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна.
2021-08-14T16:04
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PT0M59S
РИА Новости
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в мире, турция, россия, крушение бе-200 в турции
16:04 14.08.2021 (обновлено: 16:13 14.08.2021)
В Минобороны раскрыли подробности крушения самолета Бе-200 в Турции
Минобороны: на борту самолета Бе-200 находились пять российских военнослужащих