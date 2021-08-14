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В центре Оренбурга загорелись два здания
В центре Оренбурга загорелись два здания - РИА Новости, 14.08.2021
В центре Оренбурга загорелись два здания
В центре Оренбурга горят жилое и соседнее нежилое здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T16:26
2021-08-14T16:26
2021-08-14T17:20
происшествия
оренбург
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В центре Оренбурга горят жилое и соседнее нежилое здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 13.15 (мск) поступило сообщение о пожаре в городе Оренбурге на переулке Почтовом. Первые прибывшие подразделения установили, что происходит горение одного нежилого и соседнего жилого дома. Работы по тушению ведутся на четырех боевых участках. Пожару присвоен третий номер сложности", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 79 человек и 32 единицы техники.По уточненным данным, пожарные локализовали возгорание в жилом и соседнем нежилом зданиях в Оренбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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происшествия, оренбург
16:26 14.08.2021 (обновлено: 17:20 14.08.2021)
В центре Оренбурга загорелись два здания
МЧС: в центре Оренбурга горят жилое и соседнее нежилое здания, пожару присвоен 3-й номер сложности
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
В центре Оренбурга
горят жилое и соседнее нежилое здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 13.15 (мск) поступило сообщение о пожаре в городе Оренбурге на переулке Почтовом. Первые прибывшие подразделения установили, что происходит горение одного нежилого и соседнего жилого дома. Работы по тушению ведутся на четырех боевых участках. Пожару присвоен третий номер сложности", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 79 человек и 32 единицы техники.
По уточненным данным, пожарные локализовали возгорание в жилом и соседнем нежилом зданиях в Оренбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В настоящее время пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.