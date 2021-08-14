https://ria.ru/20210814/orenburg-1745751366.html

В центре Оренбурга загорелись два здания

В центре Оренбурга загорелись два здания - РИА Новости, 14.08.2021

В центре Оренбурга загорелись два здания

В центре Оренбурга горят жилое и соседнее нежилое здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:26

2021-08-14T16:26

2021-08-14T17:20

происшествия

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В центре Оренбурга горят жилое и соседнее нежилое здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 13.15 (мск) поступило сообщение о пожаре в городе Оренбурге на переулке Почтовом. Первые прибывшие подразделения установили, что происходит горение одного нежилого и соседнего жилого дома. Работы по тушению ведутся на четырех боевых участках. Пожару присвоен третий номер сложности", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 79 человек и 32 единицы техники.По уточненным данным, пожарные локализовали возгорание в жилом и соседнем нежилом зданиях в Оренбурге на площади в 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

https://ria.ru/20210709/barnaul-1740546013.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург