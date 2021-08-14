Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" - РИА Новости, 14.08.2021
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T00:22
2021-08-14T00:22
культура
централ партнершип
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745645486_377:0:1792:796_1920x0_80_0_0_1d0922981c0a3e9b4b875e178512ec6d.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение".Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Они живут порознь из-за давнего конфликта. К тому же страну единорогов Эквестрию покинула магия, и теперь они совсем никому не доверяют.Тем не менее, земная пони по имени Санни уверена, что в волшебный мир можно вернуть радость и магию. Ради этого она вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями отправляется в интересное, но опасное путешествие.Главных персонажей в англоязычной версии озвучили Ванесса Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Лайза Коши и другие. Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина. Премьера мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" запланирована на 23 сентября.
https://ria.ru/20210628/zveropoy-1738555475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745645486_554:0:1615:796_1920x0_80_0_0_98e8de8c932feb9e4446939141c09ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
централ партнершип, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
00:22 14.08.2021
 

Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение".
Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Они живут порознь из-за давнего конфликта. К тому же страну единорогов Эквестрию покинула магия, и теперь они совсем никому не доверяют.
Тем не менее, земная пони по имени Санни уверена, что в волшебный мир можно вернуть радость и магию. Ради этого она вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями отправляется в интересное, но опасное путешествие.
Главных персонажей в англоязычной версии озвучили Ванесса Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Лайза Коши и другие.
Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина.
Премьера мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" запланирована на 23 сентября.
Кадр трейлера мультфильма Зверопой - 2
28 июня, 07:22Культура
Опубликован первый трейлер мультфильма "Зверопой 2"
 
КультураЦентрал ПартнершипНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Путин поблагодарил добровольцев за помощь в тушении пожаров в регионах
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Лента новостейМолния