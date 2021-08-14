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Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" - РИА Новости, 14.08.2021
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T00:22
2021-08-14T00:22
2021-08-14T00:22
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение".Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Они живут порознь из-за давнего конфликта. К тому же страну единорогов Эквестрию покинула магия, и теперь они совсем никому не доверяют.Тем не менее, земная пони по имени Санни уверена, что в волшебный мир можно вернуть радость и магию. Ради этого она вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями отправляется в интересное, но опасное путешествие.Главных персонажей в англоязычной версии озвучили Ванесса Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Лайза Коши и другие. Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина. Премьера мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" запланирована на 23 сентября.
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централ партнершип, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Студия "Централ Партнершип" представила в Сети трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение".
Картина о вымышленном мире, который населяют земные пони, а также волшебные пегасы и единороги. Они живут порознь из-за давнего конфликта. К тому же страну единорогов Эквестрию покинула магия, и теперь они совсем никому не доверяют.
Тем не менее, земная пони по имени Санни уверена, что в волшебный мир можно вернуть радость и магию. Ради этого она вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями отправляется в интересное, но опасное путешествие.
Главных персонажей в англоязычной версии озвучили Ванесса Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Лайза Коши и другие.
Для российского проката нескольким героям подарили свои голоса певец Jony и блогер Саша Капустина.
Премьера мультфильма "My Little Pony: Новое поколение" запланирована на 23 сентября.