https://ria.ru/20210814/krushenie-1745768722.html
Губернатор Краснодарского края рассказал о погибших при крушении Бе-200
Губернатор Краснодарского края рассказал о погибших при крушении Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021
Губернатор Краснодарского края рассказал о погибших при крушении Бе-200
Три члена экипажа разбившегося в Турции самолета Бе-200 были жителями Краснодарского края, они боролись с пожарами, защищали жизни людей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:17
2021-08-14T21:17
2021-08-14T21:17
происшествия
краснодарский край
бе-200
вениамин кондратьев
россия
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три члена экипажа разбившегося в Турции самолета Бе-200 были жителями Краснодарского края, они боролись с пожарами, защищали жизни людей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре."В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами", - написал Кондратьев в Instagram.Глава региона добавил, что выражает глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших. "Кубань скорбит вместе с вами", - добавил он.
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-14T21:17
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, бе-200, вениамин кондратьев, россия, крушение бе-200 в турции
Губернатор Краснодарского края рассказал о погибших при крушении Бе-200
Губернатор Кондратьев: три члена экипажа разбившегося в Турции Бе-200 были жителями Кубани