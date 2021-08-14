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Атлантическая хартия (1941)
Атлантическая хартия (1941) - РИА Новости, 14.08.2021
Атлантическая хартия (1941)
Атлантическая хартия – декларация США и Великобритании о целях войны против нацистской Германии и принципах послевоенного устройства мира. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T00:31
2021-08-14T00:31
в мире
справки
сша
уинстон черчилль
великобритания
франклин рузвельт
вторая мировая война (1939-1945)
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Атлантическая хартия – декларация США и Великобритании о целях войны против нацистской Германии и принципах послевоенного устройства мира. Подписана президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем на борту английского линкора "Принц Уэльский" в Атлантическом океане в бухте Арджентия у берегов Ньюфаундленда. Была опубликована 14 августа 1941 года. Этот документ не был договором между двумя державами. Он не был также изложением какой-либо определенной официальной программы устроения мира. Как указывалось в самом документе, он только подтверждал "некоторые общие принципы национальной политики названных стран (США и Великобритании), принципы, на которых они строили свои надежды на лучшее будущее мира". Атлантическая хартия, состоявшая из восьми пунктов, подчеркивала необходимость уничтожения нацистской тирании, разоружения агрессора и избавления народов от бремени вооружения.Обе стороны заявили о своем отказе от территориальных и прочих приобретений; о недопустимости территориальных изменений без согласия на то заинтересованных народов; обязались уважать право народов избирать себе форму правления и добиваться восстановления суверенитета и самоуправления тех народов, которые были этого лишены насильственным путем (позднее обе державы это положение стали трактовать лишь применительно к европейским странам, не распространяя на колониальные территории). Атлантическая хартия провозглашала также равный для всех доступ "к торговле и к мировым сырьевым источникам".В ней выражалась надежда на установление после разгрома фашизма мира и безопасности для всех стран и указывалось, что будут приняты меры против попыток возобновления агрессии. Достичь этого предполагалось путем всеобщего отказа от применения силы и разоружением агрессоров, поскольку, как говорилось в документе, "никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями".В годы Второй мировой войны Атлантическая хартия получила поддержку 43 государств, в том числе СССР (24 сентября 1941 года). При этом Москва подчеркнула, что применение принципов Атлантической хартии "должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны".В январе 1942 года 26 государств, поддержавших принципы хартии, подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций, заложив основы антигитлеровской коалиции.Атлантическая хартия заложила основы создания Организации Объединенных Наций, будущего политического и экономического миропорядка в целом, а также "особых отношений" США и Соединенного Королевства в области разведки и безопасности. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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96
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в мире, справки, сша, уинстон черчилль, великобритания, франклин рузвельт, вторая мировая война (1939-1945)
00:31 14.08.2021
 

Атлантическая хартия (1941)

© Priest, L C (Lt), Royal Navy official photographer/Public DomainПрезидент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на борту английского линкора "Принц Уэльский"
Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на борту английского линкора Принц Уэльский
© Priest, L C (Lt), Royal Navy official photographer/Public Domain
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Атлантическая хартия – декларация США и Великобритании о целях войны против нацистской Германии и принципах послевоенного устройства мира.
Подписана президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем на борту английского линкора "Принц Уэльский" в Атлантическом океане в бухте Арджентия у берегов Ньюфаундленда. Была опубликована 14 августа 1941 года.
Этот документ не был договором между двумя державами. Он не был также изложением какой-либо определенной официальной программы устроения мира. Как указывалось в самом документе, он только подтверждал "некоторые общие принципы национальной политики названных стран (США и Великобритании), принципы, на которых они строили свои надежды на лучшее будущее мира".
Атлантическая хартия, состоявшая из восьми пунктов, подчеркивала необходимость уничтожения нацистской тирании, разоружения агрессора и избавления народов от бремени вооружения.
Обе стороны заявили о своем отказе от территориальных и прочих приобретений; о недопустимости территориальных изменений без согласия на то заинтересованных народов; обязались уважать право народов избирать себе форму правления и добиваться восстановления суверенитета и самоуправления тех народов, которые были этого лишены насильственным путем (позднее обе державы это положение стали трактовать лишь применительно к европейским странам, не распространяя на колониальные территории). Атлантическая хартия провозглашала также равный для всех доступ "к торговле и к мировым сырьевым источникам".
В ней выражалась надежда на установление после разгрома фашизма мира и безопасности для всех стран и указывалось, что будут приняты меры против попыток возобновления агрессии. Достичь этого предполагалось путем всеобщего отказа от применения силы и разоружением агрессоров, поскольку, как говорилось в документе, "никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями".
В годы Второй мировой войны Атлантическая хартия получила поддержку 43 государств, в том числе СССР (24 сентября 1941 года). При этом Москва подчеркнула, что применение принципов Атлантической хартии "должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны".
В январе 1942 года 26 государств, поддержавших принципы хартии, подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций, заложив основы антигитлеровской коалиции.
Атлантическая хартия заложила основы создания Организации Объединенных Наций, будущего политического и экономического миропорядка в целом, а также "особых отношений" США и Соединенного Королевства в области разведки и безопасности.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
В миреСправкиСШАУинстон ЧерчилльВеликобританияФранклин РузвельтВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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