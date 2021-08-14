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В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди
В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 14.08.2021
В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди
Сильные осадки могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:22
2021-08-14T11:12
происшествия
керчь
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Сильные осадки могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.Ливень обрушился на Керчь с четверга. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, оптового рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также хлынули по некоторым улицам. Вода самотеком уходила в море. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек."Ситуация в городе стабильная. Минувшей ночью дождь прекратился. Новых подтоплений жилого сектора нет. Информации о пострадавших в результате стихии не поступало. Синоптики прогнозируют усиление осадков к вечеру субботы", - сказала РИА Новости Корзун.По ее словам, вода постепенно сходит с подтопленных улиц, также снижается уровень воды в реке, проходящей через город.
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происшествия, керчь, новости - туризм
10:22 14.08.2021 (обновлено: 11:12 14.08.2021)
 
В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди

Власти: дожди могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
Женщина с ребенком на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Сильные осадки могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.
Ливень обрушился на Керчь с четверга. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, оптового рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также хлынули по некоторым улицам. Вода самотеком уходила в море. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек.
Затопленные улицы Керчи: машины туристов выталкивают из огромных луж - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 20:33
Опубликованы кадры с места эвакуации жителей Керчи
"Ситуация в городе стабильная. Минувшей ночью дождь прекратился. Новых подтоплений жилого сектора нет. Информации о пострадавших в результате стихии не поступало. Синоптики прогнозируют усиление осадков к вечеру субботы", - сказала РИА Новости Корзун.
По ее словам, вода постепенно сходит с подтопленных улиц, также снижается уровень воды в реке, проходящей через город.
 
ПроисшествияКерчьНовости - Туризм
 
 
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