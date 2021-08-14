https://ria.ru/20210814/kerch-1745727581.html

В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди

В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 14.08.2021

В Керчи к вечеру субботы ожидаются сильные дожди

Сильные осадки могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:22

2021-08-14T10:22

2021-08-14T11:12

происшествия

керчь

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Сильные осадки могут снова вернуться в Керчь к вечеру субботы, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.Ливень обрушился на Керчь с четверга. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, оптового рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также хлынули по некоторым улицам. Вода самотеком уходила в море. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек."Ситуация в городе стабильная. Минувшей ночью дождь прекратился. Новых подтоплений жилого сектора нет. Информации о пострадавших в результате стихии не поступало. Синоптики прогнозируют усиление осадков к вечеру субботы", - сказала РИА Новости Корзун.По ее словам, вода постепенно сходит с подтопленных улиц, также снижается уровень воды в реке, проходящей через город.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745704006.html

керчь

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происшествия, керчь, новости - туризм