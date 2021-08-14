16:24 14.08.2021 (обновлено: 16:37 14.08.2021)
Первый мобильный офис соцгазификации открыт в Подмосковье
Первый мобильный офис социальной газификации открыт в Подмосковье
© Фото пресс-службы правительства Московской области Мобильный офис соцгазификации
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый в Подмосковье мобильный офис соцгазификации открыт в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа, юсообщает пресс-служба регионального правительства.
В ближайшее время в регионе откроют ещё 11 таких передвижных офисов. Они будут курсировать там, где газификация нужна в первую очередь.
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"Президентская программа соцгазификации очень востребована в Подмосковье. В этой деревне половина домов газифицирована. За 2-3 дня тебе очень быстро прокладывают сети, врезку делают. Я не сомневаюсь, что рекордное количество подключений будет у нас. "Мособлгаз" усилился. На эту программу выделены отдельные ресурсы, которые позволят газифицировать все дома, зарегистрированные и находящиеся в черте населенных пунктов", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, проверившего работу офиса.
Как отметили в пресс-службе, в рамках проекта соцгазификации к каждому участку в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод, бесплатно подведут газовую трубу. Чтобы завести газ прямо в дом, можно подать заявку в офисе соцгазификации или в онлайн режиме на сайтах mosoblgaz.ru, minenergo.mosreg.ru, выбрав один из пакетов комплексного подключения.
В мобильном офисе соцгазификации работают сотрудники "Мособлгаза" и МФЦ, которые помогут заключить такой комплексный договор.
В Московской области действуют и 5 стационарных офисов соцгазификации - в городских округах Дмитровский, Домодедово, Одинцовский, Раменский и Рузский.