https://ria.ru/20210814/gaiti-1745747892.html

У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7

У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7 - РИА Новости, 14.08.2021

У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Гаити, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:47

2021-08-14T15:47

2021-08-14T15:52

в мире

гаити

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Гаити, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.29 по времени UTC (15.29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210813/filippiny-1745688827.html

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в мире, гаити