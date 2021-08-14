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У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7
У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7 - РИА Новости, 14.08.2021
У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Гаити, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:47
2021-08-14T15:47
2021-08-14T15:52
в мире
гаити
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Гаити, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 12.29 по времени UTC (15.29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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в мире, гаити
15:47 14.08.2021 (обновлено: 15:52 14.08.2021)
У берегов Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7
У берегов Гаити Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7