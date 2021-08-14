https://ria.ru/20210814/ekaterinburg-1745761158.html

В Екатеринбурге арестовали женщину за покушение на двухлетнего сына

В Екатеринбурге арестовали женщину за покушение на двухлетнего сына - РИА Новости, 14.08.2021

В Екатеринбурге арестовали женщину за покушение на двухлетнего сына

Суд заключил под стражу жительницу Екатеринбурга, обвиняемую в покушении на убийство двухлетнего сына, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T18:47

2021-08-14T18:47

2021-08-14T18:49

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Екатеринбурга, обвиняемую в покушении на убийство двухлетнего сына, сообщает региональное управление СК РФ.По информации ведомства, в ночь на 13 августа в квартире по улице Машинной в уральской столице подозреваемая пыталась убить своего двухлетнего сына, мальчик госпитализирован. По данным местных СМИ, женщина пыталась зарезать сына, решив, что в него вселились бесы."Следователем СКР перед судом инициировано ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив представленные материалы, согласился с доводами следственного комитета, заключив обвиняемую под стражу сроком на два месяца, до 12 октября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что женщина признала свою вину, с ее участием проведена проверка показаний на месте. В ходе следствия, в том числе, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении матери мальчика.По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, муж обвиняемой рассказал полиции, что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть "ангелом света".

https://ria.ru/20210814/zhenschina-1745758118.html

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екатеринбург

россия

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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия