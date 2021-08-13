https://ria.ru/20210813/tutby-1745657842.html

МВД Белоруссии предупредило об ответственности за репост материалов tut.by

МВД Белоруссии предупредило об ответственности за репост материалов tut.by - РИА Новости, 13.08.2021

МВД Белоруссии предупредило об ответственности за репост материалов tut.by

МВД Белоруссии сообщило, что после признания экстремистской информационной продукции популярного в стране новостного сайта tut.by и его соцсетей за репост... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:01

2021-08-13T16:01

2021-08-13T16:01

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минск

мвд белоруссии

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что после признания экстремистской информационной продукции популярного в стране новостного сайта tut.by и его соцсетей за репост материалов будет грозить наказание вплоть до ареста.Министерство в своем Telegram-канале отметило, что 13 августа суд Центрального района Минска по заявлению МВД вынес решение о признании экстремистскими медиа-ресурса tut.by и его аналогов в соцсетях и мессенджерах. В список запрещенных попали интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в Instagram, Facebook, "ВКонтакте", TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов."Теперь за публикацию и репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - подчеркивается в сообщении.Как пояснили в ведомстве, "информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды".В мае пресс-служба комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся непосредственно сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей в рамках уголовного дела о неуплате налогов.Ранее министерство информации Белоруссии заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в стране на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. При этом МВД Белоруссии в июне обратилось в суд с целью признания экстремистской информационной продукции tut.by, включая материалы портала, его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok. Также ведомство просило мининформ включить материалы в республиканский список экстремистских и принять меры по ограничению доступа к ним.До этого экономический суд Минска принял решение на основании иска мининформа Белоруссии лишить tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ. Новостной ресурс tut.by являлся одним из наиболее крупных и популярных в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после президентских выборов протесты оппозиции. После блокировки сайта редакция ресурса сконцентрировалась на работе в соцсетях. В рамках уголовного дела вся документация и серверы портала были изъяты, офис опечатан, из-за заблокированных счетов сотрудники компании были уволены, а аренда офиса прекращена. Некоторые сотрудники выехали за пределы Белоруссии. Часть членов команды tut.by запустила 8 июля новый проект вне белорусского сегмента интернета, доступ к которому в Белоруссии вскоре был заблокирован.

https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

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