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Тверская область
https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах - РИА Новости, 13.08.2021
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах
В Тверской области в модернизируют спортивные уличные тренажеры на территории школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:07
2021-08-13T20:07
тверская область
общество
кимры
осташков
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. В Тверской области в модернизируют спортивные уличные тренажеры на территории школ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Приняли решение в следующем году разработать комплексную программу по модернизации школьных уличных тренажеров, которые были установлены для занятий спортом в предыдущие десятилетия", - сказал в пятницу губернатор региона Игорь Руденя по итогам инспекционной поездки по строящимся спортивно-физкультурным объектам у школ города Твери.В этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета появятся 10 новых школьных стадионов. Они будут расположены на территории учреждений образования городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица, в Калязинском колледже. В Твери стадионы появятся на территории городских школ №18, №45, №34, а также спортшколы олимпийского резерва "Тверь".В пресс-службе отметили, что каждый из четырех новых школьных стадионов в Твери включает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, универсальную игровую площадку, зону тренажеров и турников, мачты освещения.
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общество, кимры, осташков, тверская область, игорь руденя
20:07 13.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажёры в школах
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажёры в школах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. В Тверской области в модернизируют спортивные уличные тренажеры на территории школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Приняли решение в следующем году разработать комплексную программу по модернизации школьных уличных тренажеров, которые были установлены для занятий спортом в предыдущие десятилетия", - сказал в пятницу губернатор региона Игорь Руденя по итогам инспекционной поездки по строящимся спортивно-физкультурным объектам у школ города Твери.
В этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета появятся 10 новых школьных стадионов. Они будут расположены на территории учреждений образования городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица, в Калязинском колледже. В Твери стадионы появятся на территории городских школ №18, №45, №34, а также спортшколы олимпийского резерва "Тверь".
В пресс-службе отметили, что каждый из четырех новых школьных стадионов в Твери включает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, универсальную игровую площадку, зону тренажеров и турников, мачты освещения.
Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:24Тверская область
Руденя: в Верхневолжье создается совет по культуре
 
Тверская областьОбществоКимрыОсташковТверская областьИгорь Руденя
 
 
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