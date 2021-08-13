https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html

Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах

Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах - РИА Новости, 13.08.2021

Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах

В Тверской области в модернизируют спортивные уличные тренажеры на территории школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:07

2021-08-13T20:07

2021-08-13T20:07

тверская область

общество

кимры

осташков

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. В Тверской области в модернизируют спортивные уличные тренажеры на территории школ, сообщает пресс-служба регионального правительства."Приняли решение в следующем году разработать комплексную программу по модернизации школьных уличных тренажеров, которые были установлены для занятий спортом в предыдущие десятилетия", - сказал в пятницу губернатор региона Игорь Руденя по итогам инспекционной поездки по строящимся спортивно-физкультурным объектам у школ города Твери.В этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета появятся 10 новых школьных стадионов. Они будут расположены на территории учреждений образования городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица, в Калязинском колледже. В Твери стадионы появятся на территории городских школ №18, №45, №34, а также спортшколы олимпийского резерва "Тверь".В пресс-службе отметили, что каждый из четырех новых школьных стадионов в Твери включает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, универсальную игровую площадку, зону тренажеров и турников, мачты освещения.

https://ria.ru/20210809/sovet-1745020854.html

кимры

осташков

тверская область

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общество, кимры, осташков, тверская область, игорь руденя