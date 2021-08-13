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Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Ирана
Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Ирана - РИА Новости, 13.08.2021
Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Ирана
Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с Гостелерадио Исламской Республики Иран. Торжественная церемония... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:35
2021-08-13T15:35
иран
sputnik
россия
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МОСКВА, 13 августа – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с Гостелерадио Исламской Республики Иран. Торжественная церемония подписания состоялась в пятницу в Москве в рамках визита иранской делегации в Россию. Документ предусматривает регулярный обмен новостной информацией при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий на английском языке и фарси. Стороны также договорились развивать двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами.Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков и Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш. В мероприятии также приняли участие глава Дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной редакции иновещания Иван Захаров, руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Рима Ахмад Майта, руководитель московского офиса Гостелерадио Исламской Республики Иран Сейед Али Дараби, а также сотрудники Посольства Ирана в РФ и протокола Гостелерадио Ирана."Соглашение с Гостелерадио Ирана поможет расширить присутствие персидской тематики на ресурсах Sputnik. В тоже время у нас есть уникальная возможность рассказать аудитории, говорящей на фарси, о том, что происходит в России и мире, - отметил Сергей Кочетков. - Мы очень ждали подписания такого значимого документа по обмену контентом между Sputnik и Гостелерадио Ирана. Надеюсь, он поможет укрепить наше партнерство и дружбу".В свою очередь, Али Фахим Данеш подчеркнул, что "соглашение между Гостелерадио ИРИ и информационным агентством Sputnik является важным шагом на пути укрепления отношений между средствами массовой информации Тегерана и Москвы. Это российско-иранское соглашение подписано после того, как руководитель Гостелерадио ИРИ Али Аскари во время своего визита в Россию встретился с высокопоставленными политическими и религиозными деятелями, представителями культуры и СМИ. Расширение сотрудничества между СМИ позволит двум народам больше узнать друг о друге и расширить взаимодействие и в других сферах. Поэтому подписание этого Меморандума является вдохновляющим шагом на пути активного развития стратегического сотрудничества между Россией и Ираном".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743458523.html
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иран, sputnik, россия
15:35 13.08.2021
 

Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Ирана

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 августа – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с Гостелерадио Исламской Республики Иран. Торжественная церемония подписания состоялась в пятницу в Москве в рамках визита иранской делегации в Россию. Документ предусматривает регулярный обмен новостной информацией при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий на английском языке и фарси. Стороны также договорились развивать двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами.
Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков и Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш. В мероприятии также приняли участие глава Дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной редакции иновещания Иван Захаров, руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Рима Ахмад Майта, руководитель московского офиса Гостелерадио Исламской Республики Иран Сейед Али Дараби, а также сотрудники Посольства Ирана в РФ и протокола Гостелерадио Ирана.
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"Соглашение с Гостелерадио Ирана поможет расширить присутствие персидской тематики на ресурсах Sputnik. В тоже время у нас есть уникальная возможность рассказать аудитории, говорящей на фарси, о том, что происходит в России и мире, - отметил Сергей Кочетков. - Мы очень ждали подписания такого значимого документа по обмену контентом между Sputnik и Гостелерадио Ирана. Надеюсь, он поможет укрепить наше партнерство и дружбу".
В свою очередь, Али Фахим Данеш подчеркнул, что "соглашение между Гостелерадио ИРИ и информационным агентством Sputnik является важным шагом на пути укрепления отношений между средствами массовой информации Тегерана и Москвы. Это российско-иранское соглашение подписано после того, как руководитель Гостелерадио ИРИ Али Аскари во время своего визита в Россию встретился с высокопоставленными политическими и религиозными деятелями, представителями культуры и СМИ. Расширение сотрудничества между СМИ позволит двум народам больше узнать друг о друге и расширить взаимодействие и в других сферах. Поэтому подписание этого Меморандума является вдохновляющим шагом на пути активного развития стратегического сотрудничества между Россией и Ираном".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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