Sputnik начинает сотрудничество с Гостелерадио Ирана
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
МОСКВА, 13 августа – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с Гостелерадио Исламской Республики Иран. Торжественная церемония подписания состоялась в пятницу в Москве в рамках визита иранской делегации в Россию. Документ предусматривает регулярный обмен новостной информацией при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий на английском языке и фарси. Стороны также договорились развивать двустороннее сотрудничество в информационной сфере в целях укрепления отношений между двумя государствами.
Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков и Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш. В мероприятии также приняли участие глава Дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной редакции иновещания Иван Захаров, руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Рима Ахмад Майта, руководитель московского офиса Гостелерадио Исламской Республики Иран Сейед Али Дараби, а также сотрудники Посольства Ирана в РФ и протокола Гостелерадио Ирана.
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"Соглашение с Гостелерадио Ирана поможет расширить присутствие персидской тематики на ресурсах Sputnik. В тоже время у нас есть уникальная возможность рассказать аудитории, говорящей на фарси, о том, что происходит в России и мире, - отметил Сергей Кочетков. - Мы очень ждали подписания такого значимого документа по обмену контентом между Sputnik и Гостелерадио Ирана. Надеюсь, он поможет укрепить наше партнерство и дружбу".
В свою очередь, Али Фахим Данеш подчеркнул, что "соглашение между Гостелерадио ИРИ и информационным агентством Sputnik является важным шагом на пути укрепления отношений между средствами массовой информации Тегерана и Москвы. Это российско-иранское соглашение подписано после того, как руководитель Гостелерадио ИРИ Али Аскари во время своего визита в Россию встретился с высокопоставленными политическими и религиозными деятелями, представителями культуры и СМИ. Расширение сотрудничества между СМИ позволит двум народам больше узнать друг о друге и расширить взаимодействие и в других сферах. Поэтому подписание этого Меморандума является вдохновляющим шагом на пути активного развития стратегического сотрудничества между Россией и Ираном".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
Директор департамента международного сотрудничества Али Фахим Данеш и первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков
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