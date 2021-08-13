https://ria.ru/20210813/shkolnik-1745649648.html

В Ивановской области пропал девятилетний школьник

В Ивановской области пропал девятилетний школьник - РИА Новости, 13.08.2021

В Ивановской области пропал девятилетний школьник

Следователи возбудили дело об убийстве по факту исчезновения девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:06

2021-08-13T15:06

2021-08-13T15:06

происшествия

приволжский район

ивановская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве по факту исчезновения девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону."Следствием установлено, что 12 августа 2021 года примерно в 16 часов… (мальчик – ред.), проживающий по адресу: Ивановская область, Приволжский район, село Толпыгино, улица Молодежная, дом 1, вышел из дома погулять, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.Следователи отмечают, что ребенка последний раз видели около 20:00 у сельского магазина."Фурмановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения… (школьника – ред.) 14 сентября 2011 года рождения", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html

приволжский район

ивановская область

россия

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происшествия, приволжский район, ивановская область, россия