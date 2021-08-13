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В Тюмени проверят Telegram-канал, где больных детей назвали "дебилами"
В Тюмени проверят Telegram-канал, где больных детей назвали "дебилами" - РИА Новости, 13.08.2021
В Тюмени проверят Telegram-канал, где больных детей назвали "дебилами"
Правозащитники после обращения родителей просят прокуратуру разобраться с публикацией тюменского Telegram-канала, в которой детей с синдромом Дауна назвали... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:57
2021-08-13T15:57
2021-08-13T15:57
общество
тюмень
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правозащитники после обращения родителей просят прокуратуру разобраться с публикацией тюменского Telegram-канала, в которой детей с синдромом Дауна назвали "дебилами", сообщила РИА Новости член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина."В мой адрес поступило обращение родителей о том, что сообщение Telegram-канала "Наше ЛукоМоорьЕ", которое было опубликовано 6 августа, оскорбляет права их детей. Родители крайне возмущены тем, что детей-инвалидов публично называют "дебилами". И, конечно, я со своей стороны буду требовать о проведении проверки органами прокуратуры и принятия мер реагирования со стороны Роскомнадзора", - сказала собеседница.Как пояснила Дружинина, речь идет о публикации про школу №25 Тюмени. В ней учебное заведение называется элитным и говорится о том, что с 2021 года в школе будет действовать класс для детей с задержкой и отклонениями в развитии. Такое решение автор публикации счел циничным, потому что "дети с ЗПР не отвечают за свои действия". "Так что начиная с этого учебного года 25 школа станет элитной школой для дебилов (эти два слова перечеркнуты – ред.) для детей с отклонениями в развитии", - написано в посте.У канала "Наше ЛукоМоорьЕ" около 2,2 тысячи подписчиков.
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общество, тюмень, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
В Тюмени проверят Telegram-канал, где больных детей назвали "дебилами"
Правозащитник Дружинина обратится в прокуратуру из-за публикации, где детей с ЗПР назвали "дебилами"