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В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана
В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021
В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:35
2021-08-13T18:43
в мире
афганистан
нато
йенс столтенберг
талибан
обострение ситуации в афганистане
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), если они захватят Афганистан силой.Он также добавил, что НАТО "по-прежнему привержена поддержке политического решения конфликта" в Афганистане.НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, нато, йенс столтенберг, талибан, обострение ситуации в афганистане
18:35 13.08.2021 (обновлено: 18:43 13.08.2021)
 
В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана

Генсек НАТО Столтенберг: союзники не признают правительство талибов в случае захвата Афганистана

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), если они захватят Афганистан силой.
"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, убийства и другие серьезные нарушения прав человека. Талибам необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой", - говорится в заявлении генсека альянса по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
Он также добавил, что НАТО "по-прежнему привержена поддержке политического решения конфликта" в Афганистане.
НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 16:41
Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах
"Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреАфганистанНАТОЙенс СтолтенбергТалибанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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