https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html

В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана

В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021

В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:35

2021-08-13T18:35

2021-08-13T18:43

в мире

афганистан

нато

йенс столтенберг

талибан

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101470/15/1014701539_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_48c08d6c09112f99362df35fd99a57dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), если они захватят Афганистан силой.Он также добавил, что НАТО "по-прежнему привержена поддержке политического решения конфликта" в Афганистане.НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов."Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/poryadki-1745666458.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T18:35 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, нато, йенс столтенберг, талибан, обострение ситуации в афганистане