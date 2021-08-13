18:35 13.08.2021 (обновлено: 18:43 13.08.2021)
В НАТО отказались признать власть талибов в случае захвата Афганистана
Генсек НАТО Столтенберг: союзники не признают правительство талибов в случае захвата Афганистана
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), если они захватят Афганистан силой.
"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, убийства и другие серьезные нарушения прав человека. Талибам необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой", - говорится в заявлении генсека альянса по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
Он также добавил, что НАТО "по-прежнему привержена поддержке политического решения конфликта" в Афганистане.
НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.
"Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле", - указывается в документе.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России