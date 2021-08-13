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В Якутии ввели режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров
В Якутии ввели режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров - РИА Новости, 13.08.2021
В Якутии ввели режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:36
2021-08-13T12:36
происшествия
чс
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем канале в Telegram."В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В республике ситуация с лесными пожарами остается сложной", - отметила Балабкина.Ранее в регионе из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам ввели режим ЧС регионального характера.
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происшествия, чс, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
12:36 13.08.2021
 
В Якутии ввели режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров

Правительство Якутии ввело в республике режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина в своем канале в Telegram.
"В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В республике ситуация с лесными пожарами остается сложной", - отметила Балабкина.
Ранее в регионе из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам ввели режим ЧС регионального характера.
Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

Смог от якутских лесных пожаров в международном аэропорту Иркутска
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Организован мониторинг качества воздуха.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана тушат лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияЧСРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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