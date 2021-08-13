https://ria.ru/20210813/onlayn-pedsovet-1745656717.html

"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров

"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров - РИА Новости, 13.08.2021

"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров

Группа компаний "Просвещение" проведет 17, 18 и 19 августа онлайн-совещание для педагогов и директоров в преддверии учебного года, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:02

2021-08-13T16:02

2021-08-13T16:44

общество

просвещение

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" проведет 17, 18 и 19 августа онлайн-совещание для педагогов и директоров в преддверии учебного года, говорится в пресс-релизе компании.Августовское совещание — традиционное событие для всего педагогического сообщества страны. Подготовка к учебному году, определение актуальных вызовов и решений, которые современная школа готова предложить, — все это будут обсуждать учителя в каждом регионе России.Эксперты в прямом эфире поделятся успешными кейсами, которые уже опробованы в школах и детских садах, расскажут о воспитательной работе, разборе конфликтов и работе с родителями, цифровой трансформации образования и повышении профессиональных компетенций.В первый день совещания будут представлены практики создания современной образовательной среды, актуальный вопрос организации воспитательной работы в школах и цифровая трансформация. Во второй день, 18 августа, программа педсовета будет ориентирована на учителей 1-11 классов, педагогов-психологов, представителей дополнительного образования. Трансляции, запланированные на 18-19 августа, рассчитаны на руководителей ДОО, работников дошкольного образования и воспитателей.Регистрация на трансляции открыта на ресурсе "Просвещение. Поддержка"

https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, просвещение , россия