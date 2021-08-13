https://ria.ru/20210813/onlayn-pedsovet-1745656717.html
"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров
"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров - РИА Новости, 13.08.2021
"Просвещение" проведет онлайн-педсовет для педагогов и директоров
Группа компаний "Просвещение" проведет 17, 18 и 19 августа онлайн-совещание для педагогов и директоров в преддверии учебного года, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:02
2021-08-13T16:02
2021-08-13T16:44
общество
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россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" проведет 17, 18 и 19 августа онлайн-совещание для педагогов и директоров в преддверии учебного года, говорится в пресс-релизе компании.Августовское совещание — традиционное событие для всего педагогического сообщества страны. Подготовка к учебному году, определение актуальных вызовов и решений, которые современная школа готова предложить, — все это будут обсуждать учителя в каждом регионе России.Эксперты в прямом эфире поделятся успешными кейсами, которые уже опробованы в школах и детских садах, расскажут о воспитательной работе, разборе конфликтов и работе с родителями, цифровой трансформации образования и повышении профессиональных компетенций.В первый день совещания будут представлены практики создания современной образовательной среды, актуальный вопрос организации воспитательной работы в школах и цифровая трансформация. Во второй день, 18 августа, программа педсовета будет ориентирована на учителей 1-11 классов, педагогов-психологов, представителей дополнительного образования. Трансляции, запланированные на 18-19 августа, рассчитаны на руководителей ДОО, работников дошкольного образования и воспитателей.Регистрация на трансляции открыта на ресурсе "Просвещение. Поддержка"
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общество, просвещение , россия
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" проведет 17, 18 и 19 августа онлайн-совещание для педагогов и директоров в преддверии учебного года, говорится в пресс-релизе компании.
Августовское совещание — традиционное событие для всего педагогического сообщества страны. Подготовка к учебному году, определение актуальных вызовов и решений, которые современная школа готова предложить, — все это будут обсуждать учителя в каждом регионе России.
Эксперты в прямом эфире поделятся успешными кейсами, которые уже опробованы в школах и детских садах, расскажут о воспитательной работе, разборе конфликтов и работе с родителями, цифровой трансформации образования и повышении профессиональных компетенций.
"В связи с пандемией всем нам пришлось освоить новые цифровые инструменты. И, как следствие, с этим расширились задачи “Просвещения” - понадобилось обеспечить соответствующим содержанием учителей и директоров школ для организации образовательного процесса. Вторая важная наша задача — воспитание. Об этом говорится на всех уровнях — от президента нашей страны и до каждого директора школы. Каждый из нас понимает, насколько важно и неразрывно связано воспитание и образование. Мы с особым вниманием относится к формированию повестки августовского совещания. И уверены, что совместные усилия позволят начать новый учебный год успешно, сохранив силы и позитивный настрой", - приводятся в сообщении приветственные слова президента ГК "Просвещение" Михаила Кожевникова.
В первый день совещания будут представлены практики создания современной образовательной среды, актуальный вопрос организации воспитательной работы в школах и цифровая трансформация. Во второй день, 18 августа, программа педсовета будет ориентирована на учителей 1-11 классов, педагогов-психологов, представителей дополнительного образования. Трансляции, запланированные на 18-19 августа, рассчитаны на руководителей ДОО, работников дошкольного образования и воспитателей.
Регистрация
на трансляции открыта на ресурсе "Просвещение. Поддержка"